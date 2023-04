Robert Hrgota upa, da se bodo kmalu s štabom odpravili na turo

Pod vodstvom glavnega trenerja Roberta Hrgote so slovenski smučarski skakalci že drugo zaporedno sezono v pokalu narodov končali med najboljšo trojico, kar je zgovoren dokaz za moč naše ekipe. Ob koncu sklepnega dejanja v Planici je 34-letni Velenjčan spregovoril o uspešni zimi, naših udarnih adutih z Anžetom Laniškom na čelu in načrtih za naprej.

Kako bi ocenili pravkar končano sezono?

»Na obeh vrhuncih zime, novoletni turneji in nordijskem SP v Planici, smo uresničili zastavljene cilje. Veseli me, da je bil Anže Lanišek tako stanoviten vso sezono, ki jo je v skupni razvrstitvi končal na odličnem 3. mestu. Na SP je z zlato lovoriko zablestel Timi Zajc, z naslovom svetovnih prvakov pa se je ovenčala tudi naša ekipa. Za konec sta Timi in Anže navdušila še z dvojno zmago v Planici.«

Lanišek je bil na koncu tretji tako v skupnem točkovanju kot tudi v posebnem seštevku poletov, s čimer je zaprl usta tudi tistim, ki so trdili, da ni najboljši letalec.

»Najpomembneje je, da najprej sam sebi dokazuješ, česa si sposoben, šele potem pridejo na vrsto drugi. Ob tem je treba reči, da je Anže že več let uspešen tudi na letalnicah. Na koncu koncev je bil že pozimi 2020 tretji v kvalifikacijah Kulma, kjer se mu potem na tekmi resda ni izšlo povsem po načrtih. Dejstvo je, da zna odlično skakati in tudi leteti, je pa treba na velikankah premagati psihično prepreko, kar mu je nazadnje dobro uspevalo.«

Kje vidite še največje rezerve v ekipi?

»Želel bi si predvsem, da bi tudi preostali naši reprezentanti podobno dvignili raven skakanja kot Lanišek in da bi bili tako stanovitni kot on. Verjamem, da bodo to postali z izkušnjami. Pogosto pozabljamo, kako mladi so.«

O opremi, še zlasti o tekmovalnih dresih, ki so bili pri nekaterih skakalcih že od daleč videti preveliki, je bilo sicer med sezono spet obilo govora.

»Tako je vsako leto. Odkar sem zraven, se pogovarjamo o tem. Treba je razmisliti, kam si želimo iti. Pozitivna stvar je v tem, da se oprema razvija v smer, da so skoki zelo varni. Ko bodo odgovorni sprejemali odločitve, bi jim položil na srce, da ne spreminjajo stvari, ki delujejo.«

Med SP v Planici ste ostali brez Petra Prevca, ki je grdo padel na Bloudkovi velikanki. Kako lahko to vpliva nanj?

»To je odvisno od vsakega posameznika. Nekateri padce pozabijo zelo hitro, drugi za to potrebujejo dlje. Ko sem si sam strgal križne vezi, sem potreboval dalj časa, da sem pri sebi naredil premik in da sem si spet upal normalno skočiti. Upam, da bo pri Petru pustil čim manj posledic.«

Slovenski skoki imajo po svoje srečo, ker imajo v primerjavi z drugimi državami sorazmerno veliko podmladka. V udarnem moštvu je nazadnje na svojo nadarjenost opozarjal 18-letni Rok Masle.

»Rok je prijetno presenetil. Veseli me, da je dal tudi drugim vedeti, da je, ko dobiš priložnost, možno marsikaj. Da lahko, če imaš visoko raven skakanja, redno tekmuješ v svetovnem pokalu. V ozadju je še nekaj zanimivih obrazov. To je pomembno tudi za tiste, ki so v reprezentanci A, da čutijo pritisk od spodaj.«

Kaj si boste najprej privoščili po koncu sezone?

»Ker nisem bil priden, bom moral najprej spisati poročila. Ob prvi priložnosti bom šel po cestno kolo, ki sem ga dal sestaviti. Upam, da se bomo potem s štabom čim prej odpravili na turo.«