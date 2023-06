Robert Hrgota: Evropske igre so lepa popestritev

Nova sezona v smučarskih skokih se bo – kar zadeva velika tekmovanja – začela že konec tega meseca, ko se bodo skakalci prvič dokazovali tudi na evropskih igrah v Krakovu oziroma Zakopanah. O tem tekmovanju, novih pravilih, ciljih in Primožu Rogliču se je razgovoril glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota.

Kaj načrtujete za premiero na evropskih igrah?

»Čeprav bodo skoki prvič na tem tekmovanju, ga bomo vzeli resno kot vsako drugo. Navsezadnje bo na njih mogoče osvojiti kolajne in – če sem dobro razumel – tudi kategorizacije. Zaradi tega se bomo poskušali v Zakopanah odrezati čim bolje, čeprav vrhunca pripravljenosti seveda (še) ne načrtujemo konec junija. Zavedamo se pač, da je naš šport zimski, v katerem največ štejejo rezultati, ki jih dosežemo pozimi. V novi sezoni bosta v ospredju novoletna turneja in svetovno prvenstvo v poletih na Kulmu. Zlasti na slednjem se vedno pričakuje, da bomo čim bližje vrhu, če že ne na njem. V Vikersundu smo lani postali ekipni svetovni prvaki in spet se bo pričakovalo, da bomo to ponovili in zmagali z vsaj 100 točkami naskoka … Glavne cilje imamo torej za zimo, evropske igre pa bodo prijetna popestritev – še toliko prijetnejša, ker jih bodo gostili na Poljskem, kjer imajo skoke res radi.«

Kako komentirate nova pravila?

»Bil sem kritičen in sem še vedno, ker določenih odločitev ne razumem. V športu je bilo vedno glavno vodilo varnost, z novimi pravili pa se po mojem oddaljujemo od nje. Skoki so se v zadnjih letih razvijali v smeri, da so hitrosti postajale čedalje nižje, s čimer se je povečevala tudi varnost. Varnejši so bili tudi zelo dolgi skoki, o čemer smo se lahko večkrat prepričali tudi v prejšnji zimi, v kateri smo videli več ekstremnih poletov, prav vsi pa so se tudi po zaslugi opreme razpletli brez večjih posledic. Vprašanje pa je, kako bi se končalo, če bi že imeli novo. Kakorkoli že; mi smo podali svoje mnenje, očitno pa so v ozadju določeni interesi.«

Do katerih imate pomisleke?

»Ne razumem, zakaj so zmanjšali zagozde v skakalnih čevljih. Takšne, kot so bile nazadnje, so nudile večjo stabilnost. Kar zadeva višji razkorak, pa lahko rečem, da so bila pravila že doslej zapisana dobro, problem je bil v nadzoru. Če bi tega izvajali dobro, ne bi imeli težav s prevelikimi dresi. Upam, da bo nov način meritev s 3D skenerjem pošten za vse. Zmanjšali so tudi število kvot, tako da bomo imeli lahko v svetovnem pokalu največ šest tekmovalcev. Zato bo vsaka vstopnica za elito prek celinskega pokala toliko pomembnejša.«

Ste si tudi vi od blizu ogledali kronometer na Svete Višarje med dirko po Italiji?

»Seveda! Bilo je čarobno. Primožu Rogliču se je uresničila velika želja in je dobil svojo Planico, če je že kot skakalec ni doživel v takšni meri. V morju slovenskih zastav je zagotovo dobil dodatne vate moči. Spisal je novo neverjetno zgodbo in najbrž bomo šele čez nekaj let dojeli, kaj mu uspeva. Zares je težko verjeti, da je, potem ko je vsa otroška in mladinska leta treniral skoke, v tako kratkem času uspel v kolesarstvu.«