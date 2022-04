Risi še nikdar takšni favoriti

Po natanko 10 letih je Hokejski zvezi Slovenije pripadla čast prirejanja svetovnega prvenstva v drugem kakovostnem razredu. Začelo se bo v torek, naši risi se seveda tako kot pred desetletjem želijo uvrstiti med svetovno elito. Danes bodo imeli na Bledu ob 18. uri zadnjo pripravljalno tekmo s Francijo.

S predsednikom Matjažem Rakovcem, obenem tudi županom Mestne občine Kranj, smo se pogovarjali tudi o novem poslovnem trenutku prvenstva in njegovi jasni želji, da bi ostal prvi mož HZS.

Ko je Sloveniji pred natanko dvema letoma koronavirus odnesel SP skupine B v hokeju, ste dejali: »Bomo pa imeli čez eno leto čudovito prvenstvo!« Tega potem ni bilo. Kako zdaj, ko se risi le vračajo v tivolsko dvorano, gledate na dolgo čakanje domačega spektakla?

»Sem večni optimist, in če se nekaj, kar si želim, ne bo zgodilo zdaj, se bo pač kdaj drugič. Res je bolje, da imamo zdaj prvenstvo s številnimi gledalci, kot če bi ga imeli lani, ko v dvorani razen uradnih oseb ne bi bilo nikogar.«

Toda tudi v novem primeru ni vse zlato, kar se sveti, kajne?

»Priznam, zadnji premiki ob izključitvi Rusije in Belorusije iz elite ter takojšnji uvrstitvi Francije in Avstrije med najboljše so naše prvenstvo udarili po žepu. Prav na tekmah s tema dvema moštvoma smo si obetali razprodano dvorano, predvsem iz bližnje Avstrije bi imeli veliko obiskovalcev in tudi poslovnih partnerjev.«

Kakšna bo zdaj poslovna plat prvenstva?

»Seveda drugačna od tiste, ki smo jo sprva načrtovali. Cene posameznih vstopnic in tudi paketov smo morali znižati. Zanimanje pokroviteljev je precej manjše. Predvsem smo imeli nekaj dogovorov z avstrijskimi podjetji, ki delujejo pri nas. Pakete pridno nakupujejo Madžari, Slovenci pa smo kar zadržani, četudi so nekateri paketi za tiste, ki imajo katero od kartic naših pokroviteljev, zares ugodni. Toda tako je pogosto pri nas: mnogi se v zadnjem hipu odločijo za obisk prireditve.«

Tekmovalni cilj slovenske reprezentance je seveda jasen ...

»Prvič smo v tako odkriti vlogi favoritov. Nikdar prej ni bilo tako. Vse je na strokovnem štabu in igralcih, moramo se potruditi, da nam pritisk ne bo delal težav. Toda priprave so res dobre, tekem za test je dovolj, predvsem dve zadnji z Italijo (2:1; Sabolič, Čimžar; o. p.) in Francijo (danes na Bledu, 18.00; o. p.) sta bili res na visoki ravni.«

Pa vi – boste junija kandidirali za četrti mandat predsednika HZS?

»Bom. Nisem še uresničil vseh ciljev. Rad bi, da bi imeli vsaj eno novo dvorano, kot kranjski župan se bom za to posebno potrudil v našem mestu. Hkrati pa bi se rad z reprezentanco veselil vsaj dveh zaporednih let v najvišjem svetovnem razredu.«