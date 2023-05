Risi na Baltiku spet brez plena: danes za Slovenijo prosta sobota, jutri s Slovaško

Na 86. svetovnem prvenstvu v hokeju je slovenska izbrana vrsta vnovič ostala praznih rok. Tokrat po izjemnem boju proti latvijskim gostiteljem v razprodani dvorani. Latvijci so se veselili zmage s 3:2 (1:0, 2:2, 0:0; Ri. Buharts 12., Daugavinš 32. PP, Ro,. Bukarts 38.; Kuralt 29., Verlič 40.). Prvo zmago na prvenstvu bodo risi lovili jutri ob 15.20 proti Slovakom.

Tekme proti domači reprezentanci na velikem tekmovanju vedno znova predstavljajo poseben izziv. In tako je bilo tudi na ta tretji majski petek v Rigi za slovensko reprezentanco. Pridrsala je na led polne dvorane Riga.

Seveda so na tribunah med desettisočglavo množico prevladovali domači navijači, nekaj podpore pa so imeli tudi naši risi, poleg staršev, družinskih članov in prijateljev risov smo opazili zveste privržence naše izbrane vrste iz Besnice pri Kranju, Podbrezij, Ljubljane, Grosupljega, seveda tudi hokejske Zgornjesavske doline. Nekateri med obiskovalci iz Slovenije so bili tu že leta 2006, ko je bilo prvenstvo prvič doslej v Rigi, za povrh pa še eno sezono prej, saj so takrat v latvijski metropoli pripravili kvalifikacijski turnir za OI v Torinu. Tako smo v starem mestnem središču srečali skupino navijačev iz našega glavnega mesta, sicer rednih obiskovalcev tekem v Tivoliju. »Bila sva tudi tukaj pred 17 in 18 leti, Riga se ni prav veliko spremenila iz tistega obdobja. Center je zelo urejen, obrobje pa je takšno kot v dolgih desetletjih,« sta dejala Tilen in Tomaž in prikimala namigu, da so cene, zlasti zavoljo posledic pandemije in še bolj ob vojni v bližnji Ukrajini, višje kot nekoč. Pravzaprav na ravni Ljubljane in naših turističnih središč ali pa že za kakšnih 20 odstotkov višje.

Lepi nagradi za junaka tekme

Sicer pa je Riga polna različnih trgovin, gre za najbolj obiskano mesto v treh baltskih državah. In seveda je kot v Parizu, Londonu ali Stockholmu moč obiskati trgovine eminentnih proizvajalcev s cenjenimi izdelki. Med te pa sodita tudi nagradi, ki ju prejmeta najboljša posameznika moštva na tekmi. Podeljevalec na ledu je bil tudi Matjaž Rakovec, predsednik HZS, akterja tekme sta prejela ekskluzivno pisalno pero ter ročno uro, sodeč po cenah na spletnih straneh proizvajalcev v skupni vrednosti okrog 1000 evrov.