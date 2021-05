Risi končno prilezli iz brloga

Novi obrazi v napadu

Slovenski izbranci za ljubljanski turnir Postava slovenske hokejske reprezentance za turnir – vratarji: Krošelj (Mlada Boleslav, Češ), Gračnar (Linz), Pintarič (Rouen, Fra), Us (Jesenice); branilci: Pretnar (Ošwiecim, Pol), Pavlin (Košice, Svk), Repe (Frydek-Mistek, Češ), Podlipnik (Gheorgheni, Rom), Crnović, Stojan, Mašič (vsi Sij Acroni Jesenice), Magovac, Štebih, K. Čepon (vsi SŽ Olimpija); napadalci: Kuralt (Szekesfehervar), Ograjenšek (Graz), Maver (NCAA, ZDA), Predan (Salzburg mladi), Kapel (KAC II), Simšič, Čimžar, Pešut, Koblar, Kalan (vsi Olimpija), Jezovšek, Tomaževič, Šturm, Sodja (vsi Jesenice).

Zdi se kar težko verjetno, a je žal resnično: slovenska hokejska reprezentanca ni igrala tekme od začetka februarja lani! Toda zlovešči virus je svet prikrojil po svoje in tako tudi odgnal hokejiste z ledenih ploskev. En mesec pred začetkom pandemije so risi na Jesenicah uspešno preskočili uvodno kvalifikacijsko oviro na poti k olimpijskemu Pekingu, nato pa tekmovanj ni bilo več. Finalni del kvalifikacij bo avgusta letos z enoletno zamudo, prvo dejanje od tega februarja 2020 pa turnir v Ljubljani.Začel se bo danes, risi se bodo pomerili z Avstrijci, Francozi, Ukrajinci, Poljaki in Romuni. Zamisel prvega operativca zveze, dolgoletnega reprezentanta, ki jo je razgrnil skupaj s predsednikom, je onstran slovenskih meja naletela na aplavz. Da ne bi namreč še ena pomlad šla v nič, so se pri naši zvezi odločili vendarle za prirejanje mednarodnega turnirja, ki bo tako po tekmovalni plati kot tudi organizacijski podoben ravni skupine B. Ne nazadnje je tako sestavljen tudi tekmovalni spored z dvema prostima dnevoma – torej prav tako kot na prvenstvih drugega kakovostnega razreda.Za današnji uvod (16.30) izbrance selektorjačaka tradicionalni hokejski derbi s severnimi sosedi, s katerimi so nazadnje na velikem tekmovanju igrali pred petimi leti na SP skupine B v Katovicah na Poljskem. Takrat so bili naši hokejisti boljši z 2:1 (), vlogo favoritov bi jim pripisali znova ob spoznanju o turnirju na domačem ledu, toda tokrat na Kopitarjevem seznamu ni vseh adutov: zlasti v napadalnih vrstah je tokrat napočil čas za nove obraze, v Tivoliju pa se bodo predstavili številni akterji zadnjega napetega finala v domačem prvenstvu.Na selektorjevem seznamu je tudi junak sklepne tekme za 36. jeseniško zvezdico – najstnik. Avstrijci pa bodo imeli tu močno zasedbo s tremi hokejisti KAC iz Celovca, prvaka ICEHL,ins švicarskega prvenstva,s švedskega ter vratarjem, ki brani v DEL, torej najvišjem nemškem ligaškem razredu. Povrhu se Avstrijci pripravljajo že več tednov, pred prihodom v Slovenijo so se po dvakrat pomerili s Češko (0:5, 2:7) in Slovaško (1:3, 0:2) ter z Belorusijo (1:5) in Madžarsko (1:0).