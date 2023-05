Riera izstrelil Olimpijo na prvo mesto, a v prihodnji sezoni ...

Olimpija z dvojno lovoriko in uvrstitvijo v 1. krog kvalifikacij za ligo prvakov v nogometu, Celje, Maribor in Domžale z uvrstitvijo v kvalifikacije za konferenčno ligo. To so zmagovalci 32. sezone 1. SNL. Poraženec je sežanski CB24 Tabor, ki je izpadel po štirih sezonah, Gorica pa se bo v dodatnih kvalifikacijah za obstanek med najboljšimi pomerila z drugouvrščenim iz 2. SNL Aluminijem. Prva tekma bo v četrtek (25. t. m.) v Kidričevem, povratna v nedeljo (28. t. m.) v Novi Gorici. Med zmagovalci je tudi najboljša v 2. SNL Rogaška, ki se je v 1. SNL vrnila po 30 letih.

To so, ob strelski lovoriki za 21-letnega Žana Vipotnika, najpomembnejše tekmovalne podrobnosti ligaške sezone, ki je imela tudi v zadnjem dejanju srhljiv razplet v bitki za četrto evropsko vozovnico in dodatne kvalifikacije. Evropo so srečno ujeli Domžalčani, možnost za obstanek pa Goričani.

Kljub porazu v občinskem derbiju proti največjemu presenečenju spomladanskega dela Radomljam so mladi fantje trenerja Simona Rožmana, zahvaljujoč Sobočanom, ki so na Bonifiki premagali še ene poražence in jesenske podprvake Koprčane, lahko odpirali šampanjce.

Ti so se penili in pili tudi v Stožicah, kjer so nogometaši Olimpije izgubili s spomladi z naskokom najboljšimi Celjani. Toda veselja in proslavljanja tekmovalno uspešne sezone podprvaki niso skazili, le adios tvorca dvojne lovorike Alberta Riere je bil nekoliko bolj grenak. Spomladi je Olimpija izgubila kar sedem tekem, a vseeno zanesljivo osvojila tretji naslov po vrnitvi v 1. SNL leta 2009.

Prva Liga Telemach Olimpija 36 23 4 9 60:39 73 Celje 36 19 10 7 53:34 67 Maribor 36 18 8 10 70:43 62 Domžale 36 13 13 10 50:42 52 Mura 36 13 13 10 50:45 52 Koper 36 14 8 14 46:40 50 Radomlje 36 10 14 12 35:53 44 Bravo 36 9 9 18 33:41 36 Gorica 36 5 12 19 31:57 27 Tabor 36 3 15 18 29:63 24

Ne denar, temveč vzgoja

»Iz svojega odhoda ne želim delati drame. Osvojili smo vse, kar je bilo mogoče. Sezono posvečam igralcem, oni so vedno najpomembnejši, nato navijačem, saj brez njih ni šova. Hvala za priložnost, da sem lahko tu začel svojo trenersko kariero, Olimpiji pa želim vse najboljše. Vedno bom njen navijač. Imel sem fantastično skupino in fantastične igralce,« je španski trener čustveno govoril po svoji zadnji tekmi na Olimpijinem stolčku. Kje in pri katerem klubu bo nadaljeval kariero, še ne ve. »Ponudbe so, toda odločitev mora biti premišljena, dobra,« je odkril Majorčan, ki je, kot velikokrat med prvenstvom, nalil čistega vina tudi glavnim ustvarjalcem 1. SNL. »V slovenskem nogometu je smešno govoriti o denarju. V Sloveniji morate vzgajati mlade igralce, igrati dober nogomet, tekmovati, napredovati. Tako bodo igralci v tej ligi napredovali in nato odšli v boljše lige. Zmanjševala se bo kakovostna razlika do boljših lig, zato bo preskok za nogometaše lažji.«

Olimpijina Portugalca David Sualehe in Rui Pedro sta si dala duška. FOTO: Voranc Vogel

Čez mesec evropski žreb

Tekmeci slovenske četverice v evropskih kvalifikacijah bodo znani 20. junija (Olimpija, Maribor, Domžale) in 21. junija (Celje). Olimpija bo v Nyonu v bobnu v skupini prvopostavljenih klubov. Termini tekem 1. kroga kvalifikacij so 11./12. in 17./18. julij. Celje bo kvalifikacije za konferenčno ligo začelo v 2. krogu kvalifikacij, prva tekma bo 27. julija, povratna 3. avgusta. Maribor in Domžale – oba sta uvrščena med prvopostavljene klube – bosta kvalifikacije začela 13. julija. Povratni tekmi bosta 20. julija.

Sezona 2023/24 v 1. SNL se bo začela 22. julija.