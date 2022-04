Retro Maribor bližje naslovu kot sodobni Koper

Kdo bo nogometni državni prvak: Maribor ali Koper? To je – kot so v anketi razkrili slovenski trenerji in nekdanji igralci – edina in najbolj vznemirljiva uganka v finišu ligaške sezone. Vanj gredo vijolični s prednostjo treh točk pred velikimi tekmeci, ki jih bodo 30. t. m. gostili v Ljudskem vrtu.

Bojan Prašnikar, nekdanji selektor: »Maribor ima kot klub precej več izkušenj in rutino boja za lovorike. Vijolični sicer ne ustvarjajo igralnih presežkov, a njihova podoba za slovenske razmere zadostuje za vrh. Odlikuje jih stabilnost, ki traja že od konca jesenskega dela prvenstva. Ob veliki pragmatičnosti jim gredo na roke še rezultati in tudi igra. Koprčani so pozitivno presenečenje, imajo stalnost, tudi presežke v igri, a to je le za konkurenčnost in za to, da Mariborčanom ne dajo dihati.«

Safet Hadžić, trener: »Mariborčani niso v prednosti le zavoljo treh točk zaloge, ampak tudi zato, ker Koprčanom ne bo dovolj niti zmaga v Ljudskem vrtu. Mariborčani imajo še druge malenkostne prednosti, ki jim omogočajo, da s svojo kakovostjo lažje premagujejo slabše tekmece, medtem ko so Koprčani izgubili preveč točk z njimi. A je res, da lahko Koprčani s svojo zelo napadalno posadko vsakogar spravijo na kolena.«

Simon Sešlar, trener: »O tem, na kakšen način Mariborčani držijo vrh lestvice in osvajajo točke, bi bilo mogoče polemizirati, a igra je naravnana tako, da jim bo zagotovila naslov prvaka. Koprčanom bi dvignil palec gor za igro, menim, da imajo tudi več kakovosti, ampak tudi tri točke manj. Povrhu jim slabši izid v medsebojnih tekmah ne dopušča več spodrsljaja. Oboji so že v nizu treh zmag in ne verjamem, da bi jih lahko nizali do konca.«

Prva Liga Telemach Maribor 30 18 5 7 47:30 59 Koper 30 16 8 6 49:34 56 Olimpija 30 14 7 9 43:32 49 Mura 30 12 11 7 42:39 47 Bravo 30 11 9 10 29:27 42 Domžale 30 9 10 11 37:37 37 Celje 30 10 5 15 35:42 35 Radomlje 30 8 8 14 34:44 32 Tabor 30 7 8 15 26:32 29 Aluminij 30 4 11 15 27:52 23

Novica Nikčević, trener: »Mariborčanom dajem prednost zato, ker premorejo šampionsko širino na vseh ravneh. Najpomembnejši sta na tribunah in v pisarni. Koprčani so boljši na igrišču, njihova igra je prepoznavna, ima rep in glavo. V primerjavi z njimi bi igro Mariborčanov označil za retro igro. Kakor koli že, stavil bi na Koprčane, če bi imeli podobno nogometno okolje, kot ga imajo Mariborčani. Ker ne šteje le igrišče, je Maribor bliže lovoriki.«

Amir Karić, nekdanji reprezentant: »Po dolgem času je Maribor ugnal Olimpijo in dobil zalet. Od vseh klubov ima najbolj stanovitno formo. Tri točke naskoka so ogromna prednost. Ne verjamem, da bi mu lahko dvakrat spodrsnilo, čeprav bo zadnjo tekmo igral v Murski Soboti. Koper lahko preseneti, ker ima fenomenalen napad in tudi kakovost, da stvari obrne sebi v prid tudi v Ljudskem vrtu. V nepredvidljivem prvenstvu so vse napovedi nepredvidljive.«