Remiji brez prave vsebine

Diagram (9. 6.) FOTO: ŠZS

Za akcijo poskrbela Romuna

Beli na potezi

Caruana – Lupulescu, Bukarešta 2021. Katero je najbolj prepričljivo nadaljevanje, s katerim je beli prišel do odločilne prednosti?

REŠITEV:

1.Sf7! in po 1…Tf8 2.Sxh6+ Kh8 3.Kc2 se je črni predal, saj je ob materialnem zaostanku brez kakršnih koli možnosti za protiigro.

V Bukarešti se po lanski odpovedi zaradi pandemije začenja šesta izvedba elitne turneje Grand Chess Tour. Ta bo spet obsegala pet turnirjev, dva v standardnem in tri v pospešenem oz. hitropoteznem tempu za razmišljanje.Skupni nagradni sklad turneje znaša zajetnih 1.275.000 dolarjev, na eni od postaj pa se bodo najboljši šahisti znova ustavili tudi v naši soseščini – od 5. do 12. julija bo pospešeni in hitropotezni turnir gostil Zagreb. Letošnja izvedba bo igralsko nekoliko okrnjena, saj se je svetovni prvak, ki ga konec leta čaka obramba naslova proti Rusu, nastopu odpovedal, njegov izzivalec pa je potrdil udeležbo le na enem od petih turnirjev. Ne bomo videli niti najboljšega kitajskega igralca in št. 3 s svetovne ratinške lestvice, ki je kot razlog za odsotnost navedel še vedno prisotne ovire v mednarodnem prometu.Čeprav je turnir v Bukarešti za številne sploh prvi nastop v standardnem šahu po skoraj letu in pol, je bil začetek vsaj za publiko izjemno nezanimiv. Kot da se igralci šele privajajo na premikanje dejanskih in ne več virtualnih figur, so najboljši vse partije v prvih treh krogih med seboj remizirali brez omembe vredne vsebine. Za levji delež prave akcije sta tako poskrbela le najboljša romunska velemojstrain. Kot povabljena igralca od romunskih prirediteljev sta domača aduta glede na rating pred začetkom turnirja veljala za precejšnja avtsajderja, a sta v prvih krogih dokazala, da se lahko enakovredno kosata z asi iz svetovne elite.Prvi je zablestel mlajši, 20-letni Deac, ki je imel že v uvodnem krogu zelo obetavno pozicijo proti Nizozemcu, a se je partija razpletla z remijem, v drugem pa je nato s črnimi figurami senzacionalno ugnal Francoza. S to zmago je bil po treh krogih celo v vodstvu, skupaj z Američanom, ki je ugnal Lupulescuja; ta se je po porazu hitro pobral z enako presenetljivo zmago nad Girijem.Šele četrti krog je nato prinesel prvo odločeno partijo med favoriti turnirja, ko je v ameriškem obračunuz belimi figurami ugnal Caruano in ga zamenjal v vodstvu. Tam mu družbo dela Rus, ki je po 62 potezah le strl odpor Deaca.