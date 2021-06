Remi v Skopju je zdaj že uspeh

Če ni pred vrati velikega tekmovanja, so junijske tekme po koncu klubske nogometne sezone za marsikoga prav nadležne. Nikakor pa ne za slovenskega selektorja Matjaža Keka in njegove bojevnike na igrišču. Vsaj za večino njih ne. To je bilo namreč opazno tudi na torkov večer v Skopju, kjer se je naša izbrana vrsta vsaj v prvi polovici tekme predstavila v prav spodobni luči: s povezano in smiselno igro proti vedno znova neugodnim Makedoncem, ki so že na vrhu pripravljenosti za prihajajoči prvi nastop na evropskem prvenstvu.



Tekma se je razpletla brez zmagovalca – 1:1 (0:0; Eljif Elmas 55.; Domen Črnigoj 90.+7.). Zgodovina tekem proti tej reprezentanci z vročega Balkana našim nogometašem ne razkriva prav lepe bilance. Do tega gostovanja so jih v prejšnjih šestih nastopih premagali le enkrat, z golom Romana Bezjaka leta 2016 v Kopru, ta torkov remi pa je bil drugi doslej. Nazadnje je bilo 1:1 tudi v Stožicah na tekmi v kvalifikacijski skupini za prihajajoči euro, zmagi je bila celo bližje makedonska vrsta. Ta je nato v skopski revanši ugnala našo selekcijo, oba gola je za gostitelje zabil Elmas, makedonski reprezentant avtohtone turške etnične skupine v državi, sicer zelo obetavni in cenjeni adut zvezne vrste Napolija v italijanskem prvenstvu. In podobno kot takrat je bil tudi v tem prijateljskem dvoboju najboljši na igrišču.



Njegove nepredvidljive poteze ponujajo moštvu dodano vrednost, pravzaprav je podobno tudi s kranjskim velemojstrom Josipom Iličićem pri slovenski vrsti, le da slednja ne kaže takšne dinamike in ustvarjalnosti, kot bi si to želel vselej ambiciozni selektor Kek.

Veselje Lea Štulca

Za strokovno vodstvo kot tudi same igralce je ob teh zadnjih pripravah, ki jim bodo postavili piko jutri zvečer v Kopru po koncu tekme z Gibraltarjem, predvsem pomemben vpogled o sposobnostih in navdihu na igrišču. In nekateri akterji so prišli na zbor razumljivo samozavestni: Jan Oblak je prvič postal španski prvak, Petar Stojanović je bil član zagrebškega Dinama v najuspešnejši sezoni novejše klubske zgodovine, Domen Črnigoj, strelec skopskega gola za izenačenje v 7. minuti sodnikovega podaljška, je prispeval delež k vrnitvi kluba iz Benetk po dolgih 20 letih v najvišji italijanski razred, novi italijanski prvoligaš je tudi Empoli z Leom Štulcem. Ta Izolan pa se je nato povrhu razveselil Kekovega zaupanja in tako sploh prvega nastopa v udarni enajsterici slovenske reprezentance.



»Dejansko nisem pričakoval, da bom že od prve minute na igrišču,« je priznal, podobno kot drugi pri naši vrsti pa obžaloval, da dobre igre v prvem polčasu slovensko moštvo ni kronalo z vsaj enim golom.

»Rad bi videl še več odločnosti, konkretnih potez, hitrejše akcije,« so bile jasne selektorjeve besede po koncu tekme kot tudi želja, pa ne le njegova, da bi poslej več odgovornosti na igrišču prevzel še kdo drug, ne pa vedno znova le Iličić.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: