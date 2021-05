Rdeči vragi na muhi rumene podmornice

Štiri leta so minila, odkar je Manchester United nazadnje dvignil srebrnino. Trener Ole Gunnar Solskjaer, strelec zmagovitega gola v finalu lige prvakov iz leta 1999, si obeta, da bo osvojitev evropske lige napoved vrnitve dobrih starih časov na Old Traffordu. V Gdansku mu bo nocoj (21.00) račune poskušal prekrižati Villarreal s trikratnim osvajalcem evropske lige Unaijem Emeryjem.



Solskjaer še ni osvojil ničesar, odkar je decembra 2018 nasledil odstavljenega Joseja Mourinha, zmagovalca evropske lige iz leta 2017, ko je United v finalu ugnal Ajax z 2:0. Norvežan, ki je bil že nekajkrat na odstrelu, pa se lahko pohvali, da je rdeče vrage drugič zapored popeljal med najboljšo četverico v premier league, kar je bilo prvič po odhodu sira Alexa Fergusona leta 2013. Letos je osvojil drugo mesto in si tako že zagotovil ligo prvakov, zato nad njim ne bo tolikšnega pritiska. A Solskjaer se s tem ne strinja povsem.



»V Manchester Unitedu je vedno pritisk. Naš napredek v ligi kaže, da se dvigamo. Naslednji korak je osvajanje lovorik. Te ti dvignejo samozavest in te lahko naredijo še bolj lačnega. To potrebujemo,« je ob prihodu na Poljsko razmišljal Solskjaer, ki je bil tarča kritik, ko se kljub uvodnim štirim zmagam ni prebil iz skupine lige prvakov. Takrat je njegova služba visela na nitki, toda verjetni naslednik Mauricio Pochettino ni dobil klica, United pa je postal šele četrto moštvo v zgodovini premier league, ki v vsej sezoni ni izgubilo tekme v gosteh.

Le še trojica iz Stockholma 2017

Solskjaer ni več ubijalec z otroškim obrazom, postaja maček z devetimi življenji. Potem ko je premagal urok in bil v petem poskusu uspešen v polfinalu, se nadeja vrhunca trenerske kariere. »Skupaj smo dve leti in pol. Po vseh razočaranjih smo se končno zavihteli v finale. Toda priti v finale je eno, postati prvak nekaj čisto drugega,« je poudaril 48-letni Solskjaer, čigar moštvo ima le še tri zmagovalce iz Stockholma 2017 (Pogba, Rashford, Mata).



Nocoj bo verjetno manjkal kapetan Harry Maguire, ki še ni okreval po poškodbi. V napadu bo eden najbolj lačnih Edinson Cavani, ki pri 34 letih še ni osvojil evropske trofeje. Tudi ne v PSG, ko ga je vodil Unai Emery. Ta za razliko od Solskjaerja dobro ve, kako se streže stvarem v finalu; s Sevillo je trikrat zapored osvojil EL v letih 2014, 2015 in 2016. Villarreal še nikdar ni dosegel odmevnega evropskega uspeha, če odštejemo dva pokala intertoto v letih 2003 in 2004. V Španiji je zasedel sedmo mesto, zato bi mu zmaga ob Baltskem morju prinesla ligo prvakov. V Evropi že 14 tekem ne pozna poraza, v polfinalu je razorožil Arsenal, pred tem Dinama iz Zagreba in Kijeva ter Salzburg. V osmih tekmah izločilnih bojev je prejel vsega tri gole!



»Spoštujemo United, vendar verjamemo, da smo sposobni osvojiti ta pokal. Igrali bomo z odločnostjo, ki smo jo kazali doslej,« je samozavesten Emery, za katerega bi bil poraz še posebno boleč. Rumena podmornica namreč ne bi zaplula v evropske vode.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: