Rdeči na belem vrtiljaku

Po zelo izenačenem uvodnem tednu izločilnih bojev v nogometni ligi prvakov sta torkova obračuna postregla s precej bolj enosmernim prometom. V Liverpoolu so bili angleški navijači po vodstvu svojih ljubljencev z 2:0 že v sedmih nebesih, nato je sledil zgodovinski potop v režiji razigranih branilcev naslova iz Madrida.

Še nihče ni mreže Liverpoola na evropskih tekmah na štadionu Anfield zatresel štirikrat. Kaj šele petkrat. Real Madrid je na prvi tekmi osmine finala lige prvakov spisal zgodovino v številnih pogledih in po dveh hitrih zadetkih gostiteljev (Darwin Nuñez 4., Mohamed Salah 14.) uprizoril še en preobrat, ki bo šel v anale najelitnejšega klubskega tekmovanja.

Nikogar razplet seveda ni razveselil bolj kot Realovega vratarja Thibauta Courtoisa, ki je s poigravanjem pripravil gol Salahu, toda napaka belgijskega junaka lanskega finala, v katerem je Liverpoolčane spravil ob živce s kar 9 obrambami, je po zaslugi razigranih soigralcev ostala zgolj anekdota.

Prav nič anekdotična pa ni bila predstava Brazilca Viniciusa Juniorja, ki je z izjemnim strelom ukanil rojaka Alissona Beckerja in v 21. minuti poskrbel za priključek, 15 minut kasneje pa si je Alisson v slogu Courtoisa tudi sam privoščil veliko napako ter s »pomočjo« Viniciusa zatresel lastno mrežo. Za obrambo Liverpoola je bil neulovljiv, povsem je odpovedala tudi sredina igrišča, ki je na čelu z mladim španskim reprezentantom srbskih korenin Stefanom Bajčetićem ​končala »na vrtiljaku« Hrvata Luke Modrića in Urugvajca Federica Valverdeja. Karim Benzema je nato po prvem precej srečnem golu z novo mojstrovino poskrbel za »petardo«.

Kot razbita vojska

»Tvegali smo z napadalno postavitvijo, ki je bila drugačna kot v lanskem finalu. In delovalo je. Dandanes pa je Vinicius najbolj odločilen igralec na svetu,« je bil po tekmi nasmejan Realov trener Carlo Ancelotti. Italijan je sicer hitel zatrjevati, da pred povratnim dvobojem (15. marec) ni še nič odločenega – čeprav so spomini na lansko dramo v Madridu, ko je Chelsea kljub zaostanku z 1:3 v četrtfinalu izsilil podaljšek, še vedno živi, trenutno osmouvrščena ekipa angleške premier league ta hip deluje kot razbita vojska in nedorasel tekmec aktualnim prvakom.

»Podarili smo jim vseh pet golov,« je ocenil Liverpoolov strateg Jürgen Klopp. Nemčeva pogodba, lani jo je podaljšal do leta 2026, nenadoma ni več tako nepredušna. »Carlo morda misli, da je par odločen, toda naše možnosti se bodo ob odštevanju dni do povratne tekme povečevale,« je dodal Klopp.

Napoli je z goloma Victorja Osimhena v 40. in Giovannija Di Lorenza v 65. minuti premagal Eintracht (2:0), Frankfurtčani pa bodo morali povratno tekmo v Neaplju za nameček odigrati brez izključenega prvega strelca Randala Koloja Muanija.