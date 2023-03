Rdeči biki čutijo sapo tekmecev: Verstappen želi ubraniti lanski in predlanski naslov

Ko je ameriška finančna družba Liberty Media leta 2016 za 4,8 milijarde dolarjev odkupila pravice za formulo 1, je obljubljala, da bo naredila spektakel brez primere. Kljub začetnim težavam je paradni motošport, ki se je soočal s težavami, upadom zanimanja ter kritikami okoljevarstvenikov, spet postavila daleč pred konkurenco. Gledanost in obiskanost dirk dosegata rekordne višave, v nedeljo se bo v Bahrajnu začela sezona 2023, ki prinaša rekordnih 23 dirk in bo trajala kar 266 dni.

Nizozemec Max Verstappen bo z Red Bullom branil naslov svetovnega prvaka in je favorit, toda Lewis Hamilton želi vrniti udarec, na prekinitev suše stavi Ferrari, dirkalniki so vse bolj izenačeni, kar je bil osnovni cilj. Formula 1 je v Sloveniji doživljala boljše čase, zlasti v dobi Michaela Schumacherja je vsako gospodinjstvo imelo ob nedeljah prižgano televizijo, vsi smo poznali žametni glas Nika Miheliča in potem po selitvi F1 z nacionalne televizije na osrednjo komercialno tudi raskavega Mirana Ališića. Zdaj so prenosi na športni televiziji, ki je dve tretjini Slovencev ne more gledati.

Toda v svetu F1 že dolgo ni bila tako priljubljena, vstopnice gredo za med, na prav vsakem treningu bo več gledalcev, kot se jih bo v Planici zbralo v dveh tednih nordijskega SP, pa četudi so cene neprimerno višje. K dvigu zanimanja je pripomogla tudi Netflixova serija Drive to Survive, še bolj pa meteorski vzpon Verstappna, ki je pred dvema letoma v sumljivih okoliščinah prekinil že precej nadležno prevlado Hamiltona. Sedemkratni prvak si lani prvič, odkar je leta 2007 debitiral, ni privozil niti ene zmage, toda pri Mercedesu zdaj po testiranjih v Bahrajnu zadovoljno ugotavljajo, da jim je pri dirkalniku W14 uspelo rešiti težave s tresenjem na ovinkih.

»Že na zadnjih dirkah prejšnje sezone smo bili konkurenčni in verjamem, da smo pripravili dirkalnik, ki bo spet zmagoval,« pravi šef srebrnih puščic Toto Wolff. A tudi iz Red Bulla prihajajo samozavestne izjave. Čeprav so imeli zaradi prekoračitve omejitve proračuna omejen čas testiranj v vetrovniku, trdijo, da se avto obnaša še boljše kot lani. »Avto je hiter, takoj sem se zlil z njim,« je samozavesten Verstappen, ki mu vzdevek »Pobesneli« ne pritiče več. Če je na začetku kariere veljal za zaletavega voznika, je pri 25 letih že zelo preudaren in skoraj ne dela napak.

Pobesneli pa bodo tekmeci, med njimi Ferrari, ki ima največ privržencev po vsem svetu. Lani je bil dirkalnik F1-75 morda najhitrejši med vsemi, toda mnoge napačne taktične odločitve so botrovale temu, da so rdeči iz Maranella po spodbudnem začetku in dveh zmagah Charlesa Leclerca na prvih treh dirkah popustili in zgodaj ostali brez možnosti za osvojitev prvega naslova po letu 2007, ko je slavil Kimi Räikkönen. Razočaranje je botrovalo menjavi, šef moštva Mattea Binotto se je poslovil, zamenjal ga je Fred Vasseur, nekdanji mentor Hamiltona, Nica Rosberga in Leclerca.