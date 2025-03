S finalom svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih 2025 bo Planica zadnji marčevski vikend sklenila prvo tekmovalno sezono mednarodnih tekmovanj na začetku desetega desetletja svoje odmevne in spektakularne navzočnosti v svetovnem športu. Po devetdesetih letih se pač ni odveč ozreti k neposrednemu pa tudi posrednemu vplivu v Planici rojenih smučarskih poletov na športno-tehnični razvoj te skrajno zahtevne smučarske discipline. Ob tem nikakor ne gre prezreti niti tehnološke podpore in inovacij z drugih področij, ki so jih smučarski skoki in poleti sčasoma izzvali in pridobili, da bi v ...