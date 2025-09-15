Klara Lukan zadnjem kilometru prestala zrelostni preizkus, uštela se je pri štetju krogov

Razprodano svetovno prvenstvo v atletiki je že dolgo prej izjema kot pravilo, toda prireditelji letošnjega atletskega mundiala (med 13. in 21. septembrom v Tokiu) so opravili izjemno delo. Minuli konec tedna so Japonski nacionalni stadion napolnili do zadnjega kotička, že sobotno dogajanje pa je dajalo slutiti, da se naslednji dan obeta sprinterski spektakel, kakršnega ne pomnimo od upokojitve najhitrejšega zemljana Usaina Bolta.

Jamajčan Kishane Thompson po postavi prej kot na Bolta spominja na Asafo Powlla, še enega jamajškega sprinterskega zvezdnika – gora mišic, ki se se elegantno pomika po atletski stezi. Ko se je štoparica v kvalifikacijah teka na 100 m kljub njegovemu upočasnjevanju ustavila pri 9,95 sekunde, je bilo jasno, da je v japonsko prestolnico prišel v izjemni formi.

Še bolj zastrašujoče je v kvalifikacijah delovala Julien Alfred, ki je lani v Parizu karibskemu otoku Sveta Lucija pritekla prvo olimpijsko kolajno, povrh vsega še zlato. Trditev, da stometrske razdalje pod 11 sekundami (10,93) še nobena atletinja v zgodovini ni pretekla tako sproščeno, ni daleč od resnice …

Naslednji dan nista upravičila vlogi favoritov. Alfredova je osvojila bronasto odličje, je pa zato zablestela Američanka Melissa Jefferson-Wooden, ki je z 10,61 tekla rekord prvenstev in četrti najboljši rezultat vseh časov. Nekaj minut zatem je Thompson nastopil bolje, toda moral se je zadovoljiti s srebrno kolajno. Presenetil ga je rojak Oblique Seville, ki je z 9,77 izboljšal osebni rekord za štiri stotinke. Kot da bi se lahkotnost, s katero sta favorita opravila s predtekmovanjem, spremenila v nevzdržen pritisk.

Uspešna vrnitev

Slovenski atleti so s svojimi nastopi opravili po pričakovanjih. Prvi slovenski finale je bil na sporedu že uvodni tekmovalni dan. Klara Lukan se je po štirih letih vrnila na prizorišče, na katerem je doživela eno od večjih razočaranj v karieri – na »pandemičnih« olimpijskih igrah je odstopila v teku na 5000 m. Letos je upravičila status ene najboljših evropskih dolgoprogašic. V teku na 10.000 m je zasedla 15. mesto (5. med Evropejkami), zaradi 85-odstotne vlage v zraku čas (31:49,76) tokrat ni bil v ospredju.

Zrelostni preizkus je prestala v zadnjem kilometru, ko se je uštela pri štetju krogov. Misleč, da vstopa v zadnjega, je začela na vso moč finiširati, dokler ni ugotovila, da ima do cilja še dva. Kljub temu je ohranila mirno kri in uspešno končala dirko.

Nika Glojnarič ni imela večjih možnosti za preboj v polfinale na 100 m z ovirami. Rezultat 13,13, ki je v rangu njenih letošnjih dosežkov, je zadostoval za 33. mesto med 44 nastopajočimi. Je pa navdušil Rok Ferlan, ki se je na 400 m kot zadnji po času uvrstil v polfinale. Tekel je drugi najboljši rezultat kariere (44,91).

Maratonka Anja Fink Malenšek se je na SP uvrstila tik pred zdajci, zato ji je zmanjkalo časa za temeljitejše priprave. Prehitela je dve tekmovalki, v cilju pa je bila presrečna, da ji je uspelo končati preizkušnjo. Veliko maratonsko presenečenje je pripravila Britanka Julia Paternain, ki od januarja letos zastopa barve Urugvaja. Bronasto kolajno je osvojila kot 288. na letošnji svetovni lestvici.

Presenečenja

Italijanska skakalka v daljino Larissa Iapichino je v Tokio prispela kot favoritinja za odličja, toda obtičala že v kvalifikacijah. Med posameznimi skoki je Gianni Iapichino, njen oče in trener, burno razpravljal z njo, toda ostre besede niso zalegle. Tokijski stadion ostaja zaklet za njeno družino – Larissa je hčerka Fione May, ene od najboljših skakalk v daljino v zgodovini, ki se na svetovnem prvenstvu v Tokiu 1991 prav tako ni uvrstila v finale.

Presenetljiv je bil tudi razplet kvalifikacij moških na 1500 m, brez polfinala sta ostala najhitrejši letos (Francoz Azeddine Habz) in lastnik najboljšega osebnega rekorda, Norvežan Jakob Ingebrigtsen, ki je zaradi poškodbe ahilove tetive resda tekel prvič v sezoni.