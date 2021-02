Razplet končno na vidiku

Diagram (24. 2.) FOTO: Šzs

Beli na potezi

Radžabov - Giri, Opera Euro Rapid (internet) 2021. Kako je beli prišel do odločilne prednosti v končnici?



REŠITEV:

1.Lc5! e4 2.Txd6 Tfxd6 3.Txd6 Txd6 4.Lxd6 s kmetom več in zanesljivo zmago belega v nadaljevanju. Jemanje 1…dxc5 vodi v kmečko končnico po 2.Txd7+ Lxd7 3.Txd7+ Tf7 4.Lxc6 bxc6 5.Txf7+ Kxf7+ 6.f3, ki je prav tako preprosto dobljena za belega.

Več kot leto trajajoča saga glede kandidatskega turnirja, ki bo dal naslednjega izzivalca svetovnega prvakav dvoboju konec leta, dobiva obrise razpleta. Potrjeni so datumi nadaljevanja 27. marca lani prekinjenega tekmovanja, ki ga je ravno na polovici zaustavil razmah pandemije in razglasitev izrednih razmer v Rusiji.Vsi sodelujoči so se strinjali s pogoji glede nadaljevanja turnirja, katerega prizorišče ostaja Jekaterinburg (med 19. in 28. aprilom). Fide je v drugi polovici 2020. turnir že dvakrat poskušala pripeljati do konca, a razmere v svetu tega niso dovoljevale. Po izkušnjah z maloštevilnimi turnirji na najvišji ravni, zadnji je bil v Wijk aan Zeeju v drugi polovici januarja, so predstave o preventivnih ukrepih za zagotavljanje varnosti nastopajočih jasnejše, poleg tega vlada optimizem glede skorajšnje vrnitve v normalne tokove, kamor spada tudi sproščanje mednarodnih prometnih povezav.Hitro lahko pride do zasukaGre za edinstveno situacijo v zgodovini šahovskih turnirjev. Drugo najpomembnejše tekmovanje cikla za SP se bo, če ga bodo izpeljali v načrtovanih okvirih, končalo več kot leto in mesec po njegovem začetku. Pravila turnirja določajo, da se pred nadaljevanjem upoštevajo vsi rezultati do prekinitve, a jasno je, da so lahko razmerja moči med nastopajočimi po enem letu močno premešana. Zato obstaja precej možnosti, da se zdajšnji vrstni red v sedmih krogih še precej spremeni.V tej luči bo zanimiv že začetek nadaljevanja obračunov štirih najresnejših kandidatov za končno prvo mesto. Vodilna Francozin Russe bosta pomerila proti Američanuin Nizozemcu, ki zaostajata za celo točko, a lahko hitro pride do zasuka.Ob tem ostaja nerazrešena situacija z azerbajdžanskim velemojstrom, ki bi moral biti eden od osmih udeležencev, a je zaradi izbruha pandemije Fide najprej pozval k preložitvi tekmovanja, nato pa udeležbo odpovedal. Izpraznjeno mesto je dobil ravno Vachier-Lagrave, nadaljnje dogajanje pa nedvomno pritrjuje stališčem Radžabova. To mu je v slabo uteho, saj je ostal brez trdo prigarane možnosti sodelovanja v bojih za naslov svetovnega prvaka, v javnosti pa se pojavljajo špekulacije, da naj bi se mu Fide oddolžila z neposrednim vabilom na naslednji kandidatski turnir čez dve leti.