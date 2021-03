Raznovrstnost igralcev za en sam končni cilj

Napadalci ranljivi del

Kekovih petindvajset Jan Oblak, Vid Belec, Žiga Frelih (vratarji), Bojan Jokić, Miha Mevlja, Petar Stojanović, Nejc Skubic, Jure Balkovec, Miha Blažič, Kenan Bajrić, Mario Jurčević (branilci), Jasmin Kurtić, Miha Zajc, Jaka Bijol, Domen Črnigoj, Amedej Vetrih, Sandi Lovrić, Nino Kouter, Jon Gorenc Stanković (zvezni igralci), Josip Iličić, Andraž Šporar, Damjan Bohar, Haris Vučkić, Luka Zahović, Blaž Kramer (napadalci).

Pot proti Katarju je prešla v zaključno poglavje uvodnega dela kvalifikacij za nogometno svetovno prvenstvo. Selektor slovenske reprezentanceje namreč izbral 25 kandidatov za peklenski kvalifikacijski start. Slovenija bo v tednu dni igrala tri tekme: prvo v Stožicah, »najbolj tekmovalno in z največjim tekmecem«, kot je ocenil selektor, proti svetovnemu podprvaku Hrvaški (24. t. m.), nadaljevanje prinaša gostujoči, zahtevnejšo z Rusijo v Sočiju (27. t. m.) in lažjo na Cipru v Nikoziji (30. t. m.).Izkupiček v prvih 270 minutah bo narekoval razpoloženje in pričakovanje za nadaljevanje kvalifikacij, v katero Kek stopa za jasnimi cilji. »S tretjim ali četrtim mestom v skupini ne morem biti zadovoljen. Napredovanje je tisto, o čemer razmišljamo. A slej ko prej moramo vsi po dvakrat igrati med seboj in na koncu se bo seštevalo,« za Keka ni tekmovalnih neznank, drugih pa je veliko in jih je razrešil ali jih še bo razreševal po svojih prepričanjih. »Moštvo sem izbiral in prilagodil razmeram. Zaradi tega ni večjih sprememb, v ligi narodov smo postavili temelje, homogeno jedro moštva, ki lahko z optimizmom, fanatično bojevitostjo in željo začne kvalifikacije,« je selektor že v prvem razmišljanju razkril rdečo nit projekta Katar 2022.V njem zaradi poškodbe na začetku ne bo, vprašljiv je tudi, ki ga onemogočajo protikoronski ukrepi v Nemčiji. Pri Hannovru je bil eden od igralcev okužen, zato so vsi drugi morali v karanteno.Podobno kot v mladi selekciji bo tudi Kek imel na voljo vse igralce v najboljšem primeru šele v ponedeljek popoldne, zadnji bo prišel. Prav napadalci so ranljivejši del moštva, med peterico izbrancev ni nikogar, ki bi se lahko hvalil s strelsko formo. Tudi igralna minutaža je slaba, za prvega strelca v letu 2020pravzaprav nikakršna.»Šporar, Vučkić,so podobni tipi napadalcev,se ponuja kot rešitev, ker je raznovrstnejši. Za igro v medprostoru.se je vrnil, ker je že vsaj stokrat pokazal pripadnost reprezentanci. Njegova vrnitev je prilagojena igralnim potrebam, tudi pri Ufi redno igra in v liniji treh branilcev. Pri meni je bila v ospredju univerzalnost igralcev.v ZDA sploh še ni začel tekem,« je pojasnil napadalno in druge igralske izbire ter poudaril, da upa, da bo, tako kot je lani izbruhnil Vučkić, letos nekdo drug. VrnitevJokića ne bo sprožila bitke za kapetanski trak, ki ga je v njegovi odsotnosti nosil, je prepričan Kek.»Kapetana bo izbrala slačilnica,« je poudaril. Med veliko modrimi in spodbudnimi besedami pa je bilo več kot očitno, da stavi na stare in preverjene adute z značajem. »Himna, grb, to je tisto, kar sili igralce, da gredo do konca, in v nobenem primeru nihče ne sme reči, da je utrujen. Lahko imaš slabši ali boljši dan, a odnos in pripravljenost morata biti na najvišji ravni. Ta rod niti približno še ni izkoristil svojega potenciala, velika priložnost se mu ponuja,« je optimist Kek, ki je potrdil, da jepreteklost, ker so zdravniki jasno opozorili na njegovo omejeno zdravstveno stanje.