Različni pogledi nekdanjih zvezd na Benjamina Šeška v Manchestru

Za podpis Benjamina Šeška se je odvila prava prestopna bitka med Newcastlom in Manchester Unitedom, a je tehtnico na stran rdečih vragov prevesila neomajna želja igralca samega. Po poročanju novinarja Davida Ornsteina je Šeško vodstvu Leipziga jasno sporočil, da si želi izključno na Old Trafford. Nemški strokovnjak Constantin Eckner je za BBC Sport celo izjavil, da je Šeško »dejansko izsilil ta prestop«.

Prestop, vreden skoraj 85 milijonov evrov, ni le mejnik za klub, ampak tudi za slovenski nogomet. Šeško je s tem postal najdražji slovenski nogometaš vseh časov in se zavihtel med najdražje nakupe v zgodovini Manchester Uniteda.

Benjamin Šeško je v izjavah večkrat za svojega največjega idola izpostavil Šveda Zlatana Ibrahimovića. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Različni odzivi v gledališču sanj

Prihod skoraj 85-milijonske okrepitve je pričakovano sprožil deljena mnenja. Legendarni Paul Scholes je bil v komentarju za The Overlap najbolj zadržan. Potegnil je vzporednice s prihodom Rasmusa Højlunda in opozoril na Šeškovo mladost. »Da bi bil centralni napadalec Manchester Uniteda, moraš biti pripravljen takoj,« je dejal in dodal, da bi bil Newcastle zanj morda boljše okolje z manj pritiska.

Povsem drugačnega mnenja je bil Rio Ferdinand. Na svojem youtube kanalu je priznal, da ga je sprva skrbelo, a ga je prepričal ključen statistični podatek: nova napadalna trojica (Šeško, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo) je v pretekli sezoni dosegla 48 golov, kar je štiri več od celotne ekipe rdečih iz Manchestra. »Ni samo število golov korak naprej, ampak je mobilnost v napadu zdaj nekaj, na kar kot branilec gledam in razmišljam drugače,« je pojasnil.

Za slovenskega dragulja se s prestopom v Manchester United začenja novo poglavje v karieri. Foto Instagram @benjaminsesko

Gary Neville je ob tem poudaril, da je prenova ekipe šele na pol končana, medtem ko je Roy Keane, občudovalec drugega kandidata za prihod na Old Trafford Ollieja Watkinsa, izrazil mnenje, da je klub s stavo na Šeškov potencial sprejel tvegano odločitev.

Novi Zlatan ali boljši Haaland?

Zaradi svoje postave in preteklosti so neizogibne primerjave z Erlingom Haalandom, ki jih Šeško vidi kot motivacijo. »Soigralci mi pravijo, da sva si s Haalandom zelo podobna, predvsem v hitrosti. Večina mi celo pravi, da sem boljši od njega!« je nekoč v šali dejal za uradno stran nemške lige. V intervjujih je večkrat za svojega največjega idola sicer izbral Šveda Zlatana Ibrahimovića.

Neodvisni analitiki na portalih, kot sta The Coaches' Voice in Squawka, so njegov profil ocenili objektivneje. Hvalijo njegov uničujoč strel z obema nogama, dominantnost v zraku in agilnost, a opozarjajo na področja, ki jih mora Slovenec še izboljšati: slabšo realizacijo priložnosti in boljše izkoriščanje svoje telesne moči.

Šeškov prihod je ključni del prenove pod novim vodstvom. Čaka ga breme visokih pričakovanj, odgovore na vprašanja legend in analitikov pa bo prinesla šele prihajajoča sezona.