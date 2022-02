Razkrita olimpijska skrivnost: kaj se je zgodilo z zabavnimi hlačami Norvežanov

Norveška reprezentanca v kerlingu je bila zadnjih nekaj olimpijskih iger prava paša za oči. Na vsakih so postregli z zanimivimi in neobičajnimi barvitimi hlačami. Z njimi so navduševali ves svet, toda v Pekingu so se pojavili v modrih hlačah. Novinarji RTV v Pekingu so razkrili, zakaj. Ekipa je nova, v njej je le en član, ki je že bil na olimpijskih igrah, zato si želijo ustvariti svoj sloves. »Lepo je zastopati domovino in sodelovati na olimpijskih igrah. Le mi in Danci imamo redne službe. Zabavno se je meriti s poklicnimi igralci.«

Vačsih so neobičajne hlače pripravili za vsako tekmo na olimpijskih igrah, a stara ekipa s Thomasom Ulsrudom na čelu se je upokojila leta 2019. »Preizkusili smo nekaj barvitih hlač, a žal niso bile dovolj raztegljive, da bi lahko igrali, zato smo izbrali dolgočasne modre.« Izkazalo se je tudi, da je bilo podjetje, ki je izdelovalo prejšnje hlače, osebni sponzor nekdanjega vodje ekipe, ki pa zdaj bije bitko s težko boleznijo. Norvežani so tudi zato nekoliko bolj zadržani ...