Razcvet šaha v Sloveniji: pooseblja ga Laura Unuk

Na septembrski seji upravnega odbora Šahovske zveze Slovenije (ŠZS) je dr. Milan Brglez odstopil s položaja predsednika, saj se je podal v kandidaturo za predsednika Republike Slovenije. ŠZS je pod njegovim vodstvom doživel razcvet, ki ga je čakal lep čas. Slovenski šah je pridobil prepoznavnost, tako na domačih tleh kot na mednarodnem prizorišču. Pojavnost šaha v slovenskih medijih je v tem času eksponentno narasla, tako v tiskanih in digitalnih kot tudi na televizijskih zaslonih. Medtem ko so v času pandemije športne aktivnosti stagnirale, je svoj razmah doživel spletni šah. Priljubljenost šaha je trenutno na ravni kot verjetno še nikoli v zgodovini.

Slovenijo so kot deželo šaha prepoznali tudi v mednarodnem prostoru. V zahtevnih razmerah sta bili pri nas v letih 2021 in 2022 organizirani dve najprestižnejši evropski prvenstvi. Ob tem je šahovska zveza sodelovala pri drugih meddržavnih dejavnostih, kar je Sloveniji priigralo odličen položaj za realizacijo novih projektov.

V sodelovanju z mednarodno šahovsko zvezo (FIDE) bo obujen projekt Šah v vse slovenske šole. Doseženi so bili odmevni tekmovalni uspehi. Velemojstrica Laura Unuk je kot prva Slovenka osvojila absolutni naziv mednarodnega mojstra. Mladi so na evropskih in svetovnih prvenstvih osvojili kar 14 medalj, od tega tri zlate, čeprav je bilo zaradi epidemije in odpovedi uradnih mednarodnih tekmovanj priložnosti za osvajanje odličij manj. Ekipa članic je na tradicionalnem tekmovanju desetih držav srednje Evrope za pokal Mitropa osvojila srebro.

Izbirni predmet

Slovenija spada med redke države, kjer nacionalna zveza financira večino številnih nastopov na uradnih mednarodnih tekmovanjih. Tudi zato se je nekaj mladih v tem času pojavilo v najboljši dvajseterici svetovnega ratinškega seznama skupaj s tradicionalno močnimi šahovskimi velesilami, Kitajsko, Indijo, ZDA, nekaterimi zahodnoevropskimi državami in državami nekdanjega vzhodnega bloka.

ŠZS je v tem mandatu poskrbela za kar 400 nastopov naših igralk in igralcev v prav vseh kategorijah (mladinskih, članskih pa tudi veteranskih). Zveza je vzpostavila šah kot izbirni predmet na Univerzi v Ljubljani in vzpostavila šahovske predmete na več fakultetah.