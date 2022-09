Radičevićeva: Igrati za Krim je privilegij

Pri Krimu Mercator so malce predrugačili stari nasvet, češ če tekmecev ne moreš premagati, se jim pridruži, in v svoje vrste zvabili Jovanko Radičević, ki jim je v zadnjih 15 letih z različnimi klubi redno kvarila načrte. Črnogorska veteranka je na jesen kariere okrepila Ljubljančanke, ki imajo v novi sezoni visoke ambicije v ligi prvakinj. Začeli jo bodo v nedeljo pri CSM Bukarešta.

Dva meseca sta minila, odkar ste začeli priprave pod vodstvom Dragana Adžića, gotovo vas že srbijo prsti.

»Prav res. Ni skrivnost, da priprave na sezono niso najbolj priljubljeno obdobje za športnike. Komaj čakamo, da se začne zares. Mislim, da smo lahko ponosni na trdo delo, ki smo ga opravili. Res je v ekipi veliko novih igralk in potreben je čas, da se uigramo. Verjamem, da bomo rasli iz tekme v tekmo.«

Morda je dobro, da najprej gostujete, saj bo pritisk vendarle manjši, mar ne?

»Gotovo bo večji pritisk v Bukarešti, ki ima najdražjo ekipo v Evropi, na vsakem položaju po dve izvrstni igralki. Od nje se pričakuje zmaga. Vemo, proti komu igramo, imamo dovolj izkušenj, verjamem v to ekipo Krima.«

Eno sezono (2018/19) ste bili članica CSM Bukarešta, kaj čaka krimovke v romunski prestolnici?

»Bukarešta ima zares odlične navijače, ki ustvarijo peklensko vzdušje. Tam ni lahko igrati. Meni je sicer lažje, ker imam že toliko izkušenj, mlajše igralke pa lahko hitro popustijo pod pritiski. Uživam, ko igram v polnih dvoranah, pandemija covida-19 je pokazala, kako pomembni so navijači. Mlajšim kolegicam bom svetovala, naj samo uživajo.«

Ste v teh dveh mesecih dobili potrditev, da ste se pravilno odločili za Krim?

»Že v preteklosti sem nekje v podzavesti vedela, da bom nekega dne članica Krima, pa četudi eno samo sezono. Skozi vso kariero sem se srečevala s Krimom in tukaj sem se vedno dobro počutila. Nekako se mi zdi, kot da je to moj dom. Soigralke in vsi v klubu so me sprejeli in zares uživam. Krim je edini klub, ki že 26 sezon zapored igra v ligi prvakov, to je prava institucija. Privilegij je braniti njegove barve.«

Kako vam je všeč Ljubljana oz. Črnuče, kjer stanujete?

»Ljubljana mi je od nekdaj eno najlepših mest v Evropi. Čista, urejena, organizirana. Lepo mi je, tudi zato se želim tukaj izkazati in ekipi pomagati uresničiti cilje.«

Podpisali ste za eno leto, boste morda ostali dlje?

»Ne vem še, kako bo z mojo kariero. Zavedam se, da sem v zrelih igralskih letih (23. oktobra jih bo dopolnila 36; op. p). Želim se posvetiti tudi nekaterim drugim stvarem. Bomo videli. V rokometu sem 20 let, zdaj začenjam 19. sezono v ligi prvakinj. Za mano je bogata kariera, ki jo želim lepo zaokrožiti na Krimu. Ali bo to prihodnje leto ali ne, še ne vem.«