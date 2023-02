Radelj verjame v Avstrijko, ki bo skakala za Kosovo

Ker Sophie Sorschag, 24-letna smučarska skakalka iz Riž (Reisach) pri Beljaku, ni več videla prihodnosti pri Avstrijski smučarski zvezi (ÖSV), se je začela skupaj s svojim slovenskim trenerjem Juretom Radljem spogledovati z nekaterimi drugimi državami. Po posredovanju Janeza Dekleve in Mitje Valiča sta slednjič navezala stike s pristojnimi pri kosovski smučarski zvezi.

»Po le nekaj telefonskih pogovorih smo se dogovorili za sestanek v Ljubljani, kjer smo si nato s predsednikom kosovske smučarske zveze Milaimom Kelmendijem že po pičle pol ure segli v roke. Zagotovil nam je, da bo uredil vse potrebno, da bo Sophie dobila njihovo državljanstvo, kar je bila najina glavna želja,« je razkril Radelj in pristavil, da so ju že teden dni pozneje odgovorni iz tamkajšnjega olimpijskega komiteja povabili v Trst, kjer so sodelovanje zapečatili še s slovesnim podpisom pogodbe.

»Obljubili so nama, da bo Sophie že konec februarja prejela potni list, poleg tega bodo pokrili stroške celotnega programa in priprav,« je z doseženim dogovorom zadovoljen 45-letni Ljubljančan. Kot je pristavil, pri kosovski zvezi in olimpijskem komiteju v tem, da bo Sorschagova skakala pod njihovo zastavo, vidijo določene koristi zlasti pri promociji zimsko-športnega turizma na Kosovem.

Spremenil je njeno tehniko

»Da bo imel zdaj tudi Kosovo svojo skakalko, se mi zdi vsekakor pozitivno za naš šport,« je presodil Radelj in v isti sapi pristavil, da na Kosovem zdaj razmišljajo tudi o tem, da bi pri njih zgradili manjši center s 60-metrsko skakalnico. Lokacijo zanjo so že izbrali, skupaj z Radljem pa si jo bodo ogledali konec tega meseca, ko bodo Sophie slovesno podelili potni list.

Ko je Sorschagova, članica zlate avstrijske ekipe na prejšnjem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu, izvedela, da bo lahko kljub vsem oviram še naprej tekmovala med elito, se ji je od srca odvalila velikanska skala. »Ko je dobila v roke pogodbo, ni skrivala navdušenja. Tako srečnega človeka res še nisem videl. Poskušala sva namreč pri 18 različnih zvezah, le iz petih pa so nama odgovorili; pred Kosovom sva se, denimo, dogovarjala tudi s Srbi, ki pa so zgolj prelagali srečanje,« je zaupal nekdanji skakalec, ki je bil v sezoni 2000/01 najboljši Slovenec v svetovnem pokalu.

Medtem si je Jure nabral že obilo trenerskih izkušenj doma (SSK Ilirija, SSK Mengeš) in v tujini (Turčija, Romunija, Južna Koreja, Kitajska), zdaj pa je našel velik izziv v 24-letni Avstrijki, ki bo torej od naslednje sezone tekmovala za Kosovo. »Sophie ima vse, da postane stalna članica elitne deseterice v svetovnem pokalu; je nadarjena, eksplozivna, lahka, plovna … Zdaj piliva njeno tehniko, ki sem ji jo sicer že močno spremenil,« je pojasnil Radelj, ki je Sorschagovo včlanil v SSK Norica Žiri, da se bo lahko udeleževala preizkušenj za slovenski pokal. Na eni je že nastopila, in sicer pred tremi tedni v Planici, kjer je s kar šest zaletnih mest nižjega zaletišča prepričljivo zmagala pred Nejko Repinc Zupančič in Niko Vetrih.