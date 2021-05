Rad bi nekoga pripeljal na vrh

Dejan Zavec s svojo ekipo danes v športni dvorani Campus Sava Ptuj (z začetkom ob 18. uri) prireja mednarodno prireditev z osmimi dvoboji v profesionalnem boksu. Ob šampionki Emi Kozin, ki bo poskušala še drugič po dobrem letu premagati Srbkinjo Radano Knežević, se bodo pod slovensko zastavo borili še Lovro Kramberger, Denis Lazar, Nijaz Ljubijankić in Aljaž Venko. O prireditvi in še marsičem smo govorili z Zavcem.



Kako to, da ste se odločili prirediti večer profesionalnega boksa?

»V Sloveniji in bližnjih državah imamo veliko fantov, ki bi se radi dokazovali v poklicnem ringu. Če ne bodo dobili priložnosti, bodo odšli v tujino, zato je bolje, če začnejo izkušnje nabirati pri nas. To je na neki način tudi nov začetek mojega delovanja v športu oziroma nadaljevanje po koncu moje kariere.«



Koga bi posebej izpostavili med udeleženci uvodne prireditve?

»Med našimi boksarji seveda ne morem mimo Eme Kozin, Denisa Lazarja in Aljaža Venka, ki so že večkrat opozorili nase tudi v močni mednarodni konkurenci. Kar zadeva tujce, bi izpostavil oba Nemca, Dominica Bösla, nekdanjega (začasnega) svetovnega prvaka v poltežki kategoriji po različici WBA, in Toma Dzemskega, sina mojega dolgoletnega trenerja Dirka Dzemskega.«



Kje si bo mogoče ogledati dvoboje?

»Na žalost zaradi situacije, v kateri smo, v dvorani Campus Sava Ptuj, to je moj službeni prostor in hkrati moj drugi dom, tokrat ne bo gledalcev. Morda to za začetek ni najbolj idealno, vendar pa smo to vzeli v zakup že takrat, ko smo si izbrali ta datum. Enkrat je pač treba začeti. Bomo pa dvoboje prenašali na mojem uradnem profilu na facebooku.«



Kako je s financami?

»Na to prireditev gledamo kot na naložbo za prihodnost. Kar zadeva stroške, si jih morajo tokrat boksarji oziroma njihovi spremljevalci pokriti sami. Za zdaj še z nikomer nismo sklenili sodelovanja, pogodbe pa bomo ponudili tistim, ki bodo imeli vidnejše dosežke v olimpijskem boksu in za katere bomo ocenili, da bodo lahko uspešni tudi v poklicnem ringu. Mi bomo za začetek 'le' organizatorji, ki ponujamo prostor in poskrbimo za vse potrebno, da se lahko fantje dokazujejo, opozarjajo nase in tako tudi promovirajo. Tako deluje pravzaprav ves svet v našem športu.«



Kakšni so vaši (osebni) cilji?

»Rad bi pomagal boksarjem pri uveljavitvi v mednarodnem prostoru, želim si tudi nekoga pripeljati na evropski in svetovni vrh.«

