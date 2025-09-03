Košarka

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
Fotografija: Dunking Devils v kapucarjih. FOTO: Delo
P. I.
03.09.2025 ob 14:04
03.09.2025 ob 15:43
P. I.
03.09.2025 ob 14:04
03.09.2025 ob 15:43

Zadnji avgustovski petek je v nakupovalnem centru Planet Koper zavladala prava košarkarska vročica. Center je v sodelovanju s partnerji pripravil dogodek, ki je združil športni spektakel, akrobacije in promocijo posebnih brezrokavnikov s kapuco. Organizator dogodka je bil Planet Koper, ki je s svojo podporo omogočil izvedbo promocije letnih digitalnih paketov.

košarka Koper Slovenija Goran Dragić šport Luka Dončić slovenska košarkarska reprezentanca

