Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
FOTO: Leon Vidic/delo
FOTO: Leon Vidic/delo

Slovenska izbrana vrsta s prvim zvezdnikom Luko Dončićem na čelu bo skupinski del turnirja odigrala v poljskih Katovicah. Njeni tekmeci v skupini D bodo po vrsti Poljska, Francija Belgija, Islandija in Izrael.

 

Rezultati, zanimivosti in ekskluzivni pogovori z Evropskega prvenstva.

