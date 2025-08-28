VSE NA ENEM MESTU
Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?
Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
Odpri galerijo
Slovenska izbrana vrsta s prvim zvezdnikom Luko Dončićem na čelu bo skupinski del turnirja odigrala v poljskih Katovicah. Njeni tekmeci v skupini D bodo po vrsti Poljska, Francija Belgija, Islandija in Izrael.
Rezultati, zanimivosti in ekskluzivni pogovori z Evropskega prvenstva.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Predstavitvene informacije
Komentarji:
Več...
3.Evropa se pripravlja na vojno! Satelitski posnetki razkrivajo velike spremembe v slovenski soseščini