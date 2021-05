Pustila se bo presenetiti

Če ne bi bilo epidemije novega koronavirusa in ukrepov proti njegovemu širjenju, bi bilo v Poreču, kjer se danes začenja evropsko prvenstvo v karateju, zagotovo tudi precej slovenskih privržencev. Nekaj deset navijačev bi imela tudi naša najboljša karateistka Tjaša Ristić, ki ima že dve kolajni s prvenstev stare celine.



V Novem Sadu 2018 je v kategoriji do 61 kilogramov zablestela s tretjim mestom, predlani pa se je v Guadalajari povzpela še stopnico višje in se ovenčala z naslovom evropske podprvakinje. Tekmovanja v Poreču se že zelo veseli, ne ve pa natančno, kaj lahko pričakuje, saj jo je letos v pripravljalnem obdobju ovirala neprijetna poškodba.



»V začetku februarja sem si na treningu poškodovala levo nogo. Sprva sem mislila, da gre le za zvin, a je nato slikanje pokazalo, da sem si zlomila zunanjo stopalnico, zaradi česar sem dobila mavčno oblogo, ki sem jo nosila dva tedna,« je razkrila 27-letna Kranjčanka in pripomnila, da je zaradi zlomljene stopalnice izgubila dva meseca resnega treninga.



»Največja težava je bila v tem, da se nisem mogla normalno gibati in piliti nožnih tehnik. Zato sem vadila po prilagojenem programu in delala vaje, ki sem jih pač lahko,« je pojasnila Ristićeva, ki ji je še dodatno dan ali dva treninga vzela precej močna reakcija na nedavno cepljenje proti novemu koronavirusu.

Poskušala bo uživati

»Dobila sem vročino, treslo me je, imela sem močan glavobol, bolelo me je tudi v križu … Počutila sem se utrujeno kot po sila napornem treningu,« je zaupala najboljša slovenska karateistka, ki je šele šest dni po cepljenju spet normalno vadila. Kljub vsemu ocenjuje, da je dobro (telesno) pripravljena.



Kot vedno bo dala tudi v Poreču vse, kar zna, in upala na najboljše. »Na tatamiju bom poskušala čim bolj uživati. Kadar uživam, običajno pride rezultat sam od sebe,« je razkrila eno od skrivnosti svojega uspeha. Ne glede na to, kako se bo odrezala, pa njen dosežek ne bo vplival na uvrstitev na olimpijske igre. Nastop v Tokiu si bo poskušala priboriti na kvalifikacijskem turnirju, ki bo med 11. in 13. junijem v Parizu.



Zelo je vesela, da se bo Slovenija na tem evropskem prvenstvu predstavila tudi z žensko ekipo v športnih bojih. Njene barve bodo ob Tjaši branile še Urša Haberl (do 50 kg), Barbara Haberl (do 55 kg) in Kiti Smiljan (do 68 kg), ki se je na nedavnem tekmovanju premier league v Lizboni izkazala s sedmim mestom.



»Ekipno smo zelo mlade, zato se pustimo presenetiti,« je radovedna tudi evropska podprvakinja, ki se na stresne situacije navaja tako, da se po treningih odpravi v mrzlo Kokro. »To je dobro za regeneracijo, torej za telo, po drugi strani pa tudi psihološko pripravljenost. Ko zakorakam v vodo, ki ima zdaj okrog osem stopinj Celzija, pozimi pa manj, se znajdem v stresni situaciji. V tistih trenutkih se umirim in nadziram le svoje dihanje, kar mi pride prav tako med dvoboji kot v vsakodnevnem življenju,« je še dejala Ristićeva.

V Poreču kar 17 slovenskih karateistov

Slovenijo na evropskem prvenstvu v Poreču, na katerem bo moči merilo kar 513 karateistov in karateistk iz 47 držav, zastopa kar 17 tekmovalcev in tekmovalk. Ob borkah Tjaši Ristić (KK Kranj, do 61 kg), Urši Haberl (KK Trbovlje, do 50 kg), Barbari Haberl (KK Trbovlje, do 55 kg) in Kiti Smiljan (KK Ljubljana, do 68 kg) bodo nastopile še katašice Maša Simonič (KK Kovinar Mb), Pia Cesar (KK Velenje, ekipno), Kaja Česko (KK Velenje, ekipno) in Šuhra Muharemović (KK Velenje, ekipno), kataš Nejc Sterniša (KK Seki Sv. Jernej), borci Niklas Tamše (KK Shotokan Radenci, do 60 kg), Domen Zidar (KK Trbovlje, do 67 kg), Jaka Gaal (KK Radvanje, do 75 kg), Aleks Klobasa (KK Seki Sv. Jernej, do 84 kg), Stefan Joksimović (KK Žalec, nad 84 kg), Lan Podpečan (KK Polzela, ekipno) in Jan Brezočnik (KK Lovrenc na Pohorju, ekipno) ter parakarateistka Diandra Bekčić (KK Velenje).

