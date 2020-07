Purgerskih 800.000 evrov ni premamilo reške legende

Matjaž Kek ostaja selektor slovenske nogometne reprezentance, velikega trenerskega prestopa v hrvaškega nogometnega prvaka Dinamo le ni bilo. Po hrvaških zagotovilih, da naj bi si 58-letni Mariborčan in vodstvo purgerskega kluba segla v roko, je ostala le ta »malenkost«, da se na sestanku Keka in predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatovića nekdanji legendarni trener Rijeke izjasni, kakšno odločitev je sprejel po tednu dni razmisleka.



Ali ostaja najbolj odgovoren za rezultatsko prihodnost slovenske izbrane vrste ali ga je premamila bogata ponudba Zagrebčanov? Selektor in predsednik NZS sta se dobila v Celju na prvenstveni tekmi med gostitelji in Triglavom, tam je Matjaž Kek Mijatoviću zatrdil, da ostaja na čelu domače reprezentančne selekcije, pogodbo ima še za dve leti. Kljub sezonski plači od 560 do z bonusi 800.000 evrov, ki bi mu jo izplačal Dinamo, torej trikrat večjemu plačilu, kot ga ima kot slovenski selektor. Kek bo torej s Slovenijo krenil v nove izzive v ligi narodov in v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2022. Dinamovo vodstvo in hrvaški mediji so presenečeni nad odločitvijo opatijskega Slovenca, v Opatiji blizu Reke si je namreč kupil hišo, tudi razočaranje je prisotno.



V Dinamu bi seveda imel odlično plačo, a pogoji iz pogodbe z NZS naj bi bili še ugodnejši. So aduti, ki bi z ustreznimi rezultati oplemenitili pogodbene pogoje. »Razlog, da je Matjaž Kek ostal selektor, je povsem preprost. Ko je nastopil vlogo selektorja, je izrazil željo dela na daljši rok. V prihajajočem obdobju je želel ustaliti igro reprezentance. Kek bo končal to, kar je začel, tako je najbolje zanj in za izbrano vrsto,« pravi Radenko Mijatović. »Seveda je bila ponudba Dinama velik izziv, odšel bi v najboljši klub na prostoru nekdanje države, a njegove ambicije so povezane z reprezentanco. Menim, da je to bila prava odločitev, in veseli smo, da se je odzval in odločil na takšen način,« je dodal predsednik NZS.

Prosinečki, Kovač, Bišćan?

Dinamo po odkrižanju Nenada Bjelice zaradi finančnih razlogov in odpustu Igorja Jovićevića tako išče novega trenerja, po Kekovem nikalnem odgovoru je pred težko nalogo. Kot kandidati za novega trenerja zagrebških modrih se omenjajo Robert Prosinečki, zdajšnji trener turškega Kayserisporja in nekdanji selektor BiH, in Niko Kovač, nekdanji hrvaški selektor in nazadnje trener Bayerna.



V igri naj bi bil tudi nekdanji trener Olimpije in zdajšnji selektor mlade hrvaške reprezentance Igor Bišćan. A pri vseh omenjenih je tudi ena velika neznanka, odnosi z Dinamovo alfo in omego Zdravkom Mamićem. Ne bo pa nobeno presenečenje, da bo trener še naprej ostal športni direktor kluba, Zdravkov brat Zoran Mamić.