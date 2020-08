Prvo dejanje v znamenju škandala

Ante Šimundža (levo) je še drugič letos ugnal kolega Dušana Kosića. FOTOgrafiji: Leon Vidic

Namesto Celja je bila šampionska Mura

Prva liga Telekom Slovenije

Mura 1 1 0 0 2:0 3

Bravo 1 1 0 0 2:1 3

Tabor 1 1 0 0 1:0 3

Koper 1 0 0 1 0:1 0

Domžale 1 0 0 1 1:2 0

Celje 1 0 0 1 0:2 0

Aluminij – – – – –:– –

Gorica – – – – –:– –

Maribor – – – – –:– –

Olimpija – – – – –:– –

Kouter zadal prvi udarec Celju

Tabor prizemljil Koper, Bravo pa Domžale

Pokalni prvaki boljši od državnih

Izidi 1. kroga – Celje : Mura 0:2 (Nino Kouter 4., Luka Bobičanec 62.), CB24 Tabor : Koper 1:0 (Žan Žužek 33., avt.), Domžale : Bravo 1:2 (Dario Kolobarić 37.; Luka Žinko 42., Rok Kidrič 89), Maribor : Aluminij odpovedana, Olimpija : Gorica preložena.

Pari 2. kola – Bravo : Gorica, Aluminij : Celje (obe tekmi 29. t. m.), Mura : CB24 Tabor, Koper : Olimpija, Domžale : Maribor (vse 30. t. m.).

Maribor, Olimpija in Mura za evropsko ligo

Poraz prvaka Celja proti Muri v uvodnem krogu 30. državnega prvenstva v nogometu je zasenčil škandal: Aluminij ni pripotoval v Ljudski vrt. Uresničil je grožnjo, da zaradi ogroženega zdravja svojih nogometašev ne bo odigral prve tekme, ker naj po koncu osamitve zaradi okužbe z virusom sars-cov-2 ne bi imeli dovolj časa za ustrezno telesno pripravo.Vodstvo Aluminija je s še enim daljšim zapisom za javnost pojasnilo svojo odločitev, odgovor Nogometne zveze Slovenije pa je bil pričakovan: sprožila bo disciplinski postopek zaradi kršenja pravilnikov NZS, pri čemer bo Maribor za zeleno mizo zmagal s 3:0, kidriškemu klubu pa se za edinstveno odločitev, ki nima primerjave v drugih evropskih prvenstvih, bržčas obeta še katera dodatna kazen v obliki odvzema oziroma minusa točk. Zavoljo novega koronavirusa so že prej preložili tekmo med Olimpijo, ki je šele včeraj lahko začela trenirati skupinsko, in Gorico.»Tolažba je, da smo slabo začeli tudi prejšnje sezone,« je trener Celjamalo za šalo, malo pa zares pospremil tudi generalko za sredin dvoboj 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti norveškemu Moldeju – poraz v derbiju z Muro. Sobočani so v tem edini premagali državnega prvaka, v pokoronskem delu prvenstva so bili črno-beli v Fazaneriji boljši s 3:1.Poraz Celja ne spada v kategorijo presenečenj in je le potrdil napovedi, da Mura spada v najožji krog favoritov v tej sezoni, v kateri bi lahko zamenjala vlogo s Celjem. V uvodni predstavi z visokim mobilizacijskim motivom in brezhibno taktično pripravo trenerjase ni prav veliko poznalo, da je bilo soboško moštvo rahlo oslabljeno, potem ko je tik pred zdajci v Francijo odšel, ali da je steber obrambezaradi previdnosti (poškodba) dvoboj odsedel na rezervni klopi.Vajeti sta v roke vzela novopečeni povabljenec na seznam selektorjain. Prvi je z imenitnim projektilom v 4. minuti z 19 metrov odprl tekmo, drugi pa potrdil premoč, ki jim jo je omogočila tudi Kosićeva odločitev, da v tej tekmi spočije prvega strelca, kapetanapa je aktiviral šele takrat, ko mu je voda že tekla v grlo.»Želeli smo si tri točke. Bili smo disciplinirani in smo jih zasluženo osvojili,« je bil jasen Šimundža. Kosić ni bil jezen. »Mura je že po tradiciji za Celje neugoden tekmec. A tudi ni bilo vse tako slabo. Po hitrem zaostanku na postavljeno obrambo nismo našli odgovora. Glave gor, čakajo nas pomembne tekme. Veliko se nam dogaja, a je hkrati tudi trenutek, da se vrnemo k osnovam, ki so nas pripeljale na vrh,« je ob drugem izgovoru (»z glavami smo bili že pri Moldeju«) povedal Ljubljančan na celjskem trenerskem stolčku.Nič (še) ne bo od visokoletečih napovedi. Povratnik med najboljše Koper je v lokalnem derbiju na Krasu prejel bolečo zaušnico, domžalska vrnitev v slovenski vrh pa bo očitno precej zahtevnejša in počasnejša. Zmagovalca, Tabor in Bravo, sta ohranila glavne značilnosti, zaradi katerih sta bila v prejšnji sezoni med najprijetnejšimi odkritji prvenstva: Sežanci z moštvenim pristopom, srčno in agresivno igro, ki je prinesla koprski avtogol, Šiškarji pa s hitrostjo in kombinatoriko, ki sta omogočili rezultatski zasuk od 0:1 do 2:1.»Zmoremo bolje, še posebno z igro podaj,« je po res neposrečeni vrnitvi med najboljše povedal trener Kopra. Domžalski trenerje razkril enega od razlogov za poraz. »Poznalo se je, da smo šli v prvenstvo brez ene same pripravljalne tekme,« je bilo realna okoliščina, do katere pa ne bi prišlo, če pri zmagovalnem golu novinca iz zeleno-belega taborapri izhodu iz kazenskega prostora ne bi debelo zamujal. Strelec bi sicer bil v ofsajdu.Med prvim in drugim ligaškim dejanjem bo ta teden najbolj vznemirljivo na evropskih prizoriščih. V ospredju bo sredina tekma 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov med Celjem in Moldejem. Norveški prvak prihaja v Celje z zmago na prvenstveni tekmi z 2:0, ta je sledila evropski s 5:0 proti finskemu prvaku Koupiu. Preostalo slovensko trojico v Evropi v četrtek čakajo na papirju lažje tekme in tekmeci: Olimpija bo v Stožicah gostila islandski Vikingur, Mura bo gostovala v Estoniji pri moštvu Kalju v Talinu, Maribor pa bo imel v Ljudskem vrtu izzivalca v severnoirskem moštvu Coleraine.