V Pobegih nad Koprom, kjer uživa pri delu v oljčnem nasadu in vinogradu, me je 73-letni Lučjo Pertič ob snidenju soočil z mislijo Mahatme Gandija: »Vse izkušnje so me prepričale, da ni drugega boga kot resnica.« To je spoznal na svoji nogometni poti od 60. let naprej, ko je igral za Koper, Izolo in Jadran iz Dekanov, hujša poškodba kolena leta 1970 pa ga je usmerila v trenerske vode. Dvanajst let je brusil obrt pri delu z mlajšimi selekcijami obalnih klubov, kmalu prevzel članske zasedbe, deloval je tudi pri zamejcih, v Zarji iz Bazovice in Primorju iz Proseka, leta 1982 pa je zač...