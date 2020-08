Prvič izklopil telefon in užival na otokih

Nogomet začel igrati v Štorah

Simon Rožman se je rodil 6. aprila 1983 v Celju. Nogomet je začel igrati v domačih Štorah, pri 17 letih se je preizkusil pri Celju, pozneje se je vrnil k matičnemu klubu. V njegovi trenerski biografiji so doslej zapisani Celje, Domžale in Rijeka. S slednjima je osvojil po eno lovoriko v pokalnem tekmovanju.

3

točke ima Rijeka po dveh tekmah sezone v prvi hrvaški ligi.

V Sloveniji je napočil čas za novo sezono v nogometu. En teden prej pa so jo odprli na Hrvaškem, kjer trenersko poslanstvo opravlja. Štajerec, doma iz železarskih Štor pri Celju, je prvo sezono pri moštvu Rijeke kronal s hrvaško pokalno lovoriko, zdaj uživa v uresničevanju delovne zagnanosti in ambicij v pravem nogometnem okolju spoštovanja vredne tradicije in izjemne navijaške pripadnosti.»Rekel bi, da je bila že prejšnja sezona prav posebna s to koronapavzo, precej je bilo prilagajanja na novi urnik. Ko smo se spet vrnili na igrišče, smo v hipu načrtovali svoje delo od konca korone do decembra. Po zadnjem uspehu v finalu pokala smo se pri klubu z igralci dogovorili za šest prostih dni. Po njihovi vrnitvi v slačilnico seveda ni šlo za nikakršen začetek, ampak le za nadaljevanje normalnega procesa treninga. Ta ritem bomo poskusili ohraniti do začetka septembra in prekinitve klubske sezone v začetku septembra, ko bo napočil čas za reprezentančne tekme po Evropi. Nato bomo poskusili nekatere zadeve obnoviti in vztrajati v tekmovalnem ciklu do 20. decembra.«»Tako je, prvič po tej koronakrizi se bom takrat odpravil domov. Vmes je bilo zame dela čez glavo dovolj, predvsem v zadnjem mesecu smo ogromno energije pri klubu usmerili v finale pokala. Stresno je bilo, na koncu tudi z nekaj sreče, a najpomembnejše je, da se nam je razpletlo po željah. Sledilo je izjemno veselje v klubu, uspeh nam je dal novo energijo, škoda le, da na tej zadnji tekmi ni bilo gledalcev, z njimi bi bila čustva še bolj opazna.«»Drži. V Kvarnerju ljudje res živijo za ta nogometni klub. Pritisk je večji in plujemo v razmerah, ko je denarja manj, cilji pa so enaki. Konkurenca je izjemna. Dinamo je zgodba zase, tu je zdaj Osijek z madžarskim kapitalom in Hajduk z vso tradicijo še vedno ohranja visok proračun. Ni lahko.«»Je, gre za velik preskok. Saj mnogi iz Slovenije spremljamo hrvaško ligo, toda ko si v njej, vidiš, za kaj gre., denimo, je sijajen napadalec v Celju, toda v hrvaški mladi reprezentanci je vendarle le na seznamu čakanja. Dinamo je pred kratkim prodal igralca, ki ga je imel na posoji v Bravu, za milijon evrov, v slovenskem klubskem nogometu pri vseh skupaj ni bilo prometa za milijon evrov. Ko greš na tekmo v Varaždin ali Split, opažaš kulturo pristopa k nogometu, v resnici je na višji ravni kot pri nas.«»In zato še pod posebnim drobnogledom. Nihče med tujimi trenerji pri nas ne pozna takšnega bremena.«»To pa drži, v Mariboru je podobno okolje kot tukaj. Sem pa hvaležen vodilnim pri klubu za izjemno zaupanje in podporo, nikdar niso dvomili o meni, četudi nam ni šlo vedno, kot smo si želeli.«»Rad bi nekaj razjasnil: Matjaž ni dosegel le izjemnih rezultatov, vključno z zgodovinskim šampionskim naslovom za Rijeko, temveč je veliko prispeval tudi k organizacijski moči kluba, zavzemal se je za sodobno infrastrukturo, vrhunske razmere. Moj cilj ob prihodu na Reko ni bil tekmovati z njegovimi dosežki ali ga celo preseči, res pa je on odprl vrata slovenskim trenerjem na tujem. Tu ni ljubosumja, jaz delam strogo profesionalno, poskušam uresničevati cilje, vesel sem tudi podpore navijačev.«»Po obdobju v Domžalah sem pregorel, zašel v zdravstvene težave in dobil jasno opozorilo, da potrebujem tudi oddih. Zdaj več časa namenjam sebi, fitnesu, sprehodu, teku, dva majhna otroka imam, z družino smo v avtodomu potovali po bližnjih otokih, zbrali lepa doživetja in prijeten oddih. V primerjavi s prejšnjimi leti sem res izklopil telefon. Po navadi sem bil vedno dosegljiv, zdaj sem preprosto moral napolniti baterije.«Ne bo selitve, ostalo bo kot doslej. Ob koncu tedna in v počitniških dneh smo skupaj v hiši na Kantridi, blizu legendarnega reškega stadiona ob morju, drugače pa žena in otroka ostajajo v Celju.