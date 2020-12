Prvi tekmeci evropski prvaki

Milenko Ačimović je optimist kljub zahtevnemu žrebu.

V skupini B

Skupina A: Madžarska, Romunija, Nizozemska, Nemčija; B: Slovenija, Češka, Italija, Španija; C: Islandija, Rusija, Danska, Francija; D: Švica, Hrvaška, Portugalska, Anglija.

Slovenija bo evropsko prvenstvo do 21 let 24. marca v Ljudskem vrtu odprla s sanjsko tekmo: pomerila se bo z branilko naslova, najuspešnejšo reprezentanco v zgodovini EP in petkratno prvakinjo Španijo. V Nyonu na sedežu Evropske nogometne zveze je bil žreb štirih tekmovalnih skupin EP, ki ga bo ob Sloveniji v dveh delih gostila še Madžarska, za slovensko reprezentanco domala sanjski: v naši skupini B sta še druga petkratna prvakinja Italija in Češka.»Prvenstvo gostita državi, ki imata sloves odličnih prirediteljev. Nogomet brez gledalcev je slab, upam, da bodo navijači lahko že navzoči, vse bi se spremenilo. Bodimo optimisti, naj prvenstvo prinese nekaj pozitivnega, veselje, uživanje in slavljenje. To je resno tekmovanje, igralci so že veliki zvezdniki. Nogomet spremljajo milijarde ljudi, je šola za življenje,« je pred prvim dejanjem že 23. evropskega prvenstva in z udeležbo šestnajstih reprezentanc najštevilčnejšega doslej med drugim povedal predsednik Evropske nogometne zvezePrvič bosta EP gostili dve državi. Zaradi natrpanega urnika tekmovanj prihodnje leto, ki ga je krojila pandemija, zaradi česar je bil euro tudi preložen v naslednje leto, bo tudi prvič razdeljeno v dva tekmovalna termina. Prvi skupinski del bo od 24. marca do 31., drugi z izločilnimi tekmami pa od 31. maja do 6. junija. Finale bo v Stožicah.Sloveniji s tekmovalnega zornega kota roka nekdanjega velikega tekmeca slovenskih članskih reprezentantov Švicarjani bila najbolj naklonjena. Bivši član Arsenala, Milana, Evertona, Valencie ... je iz bobna izvlekel vroči kroglici z listkoma, na katerih sta bili zapisani najuspešnejši velesili Španija in Italija. Tudi Češka je vse prej kot lahka tekmica. Vse tri slovenske tekmice so si uvrstitev na EP zagotovile kot zmagovalke kvalifikacijskih skupin, Češka v skupini z našo južno sosedo Hrvaško, ki jo je na EP z zvrhano mero sreče popeljal nekdanji Olimpijin trener»Dobili smo ene od najmočnejših tekmecev, toda vedeli smo, kaj nas čaka, ker smo bili vendarle v četrtem bobnu. Tudi Češko poznam, gledal sem jo, ker je bila v skupini s Hrvaško. Prišli bodo evropski zvezdniki, igralci Barcelone, Reala ... Čakajo nas kakovostne tekme. Težko bi govoril o ciljih, šli bomo iz tekme v tekmo, vendar sem optimist in vem, da lahko pustimo dober vtis,« so bile uvodne misli slovenskega selektorja, ki jih je nato še dopolnil.»Upam, da se bodo vrnili navijači. Z njimi bi bilo veliko lažje. Težava je, da ne vem, če bomo še imeli na voljo kakšen termin za priprave, razen pred prvenstvom. Pod mojim vodstvom smo igrali dve tekmi in z udeleženci EP, približno vemo, kaj nas čaka. Dobro bi bilo, da bi igrali še dve tekmi, da se še bolje uigramo in pripravimo. Za vse bo prvenstvo izvrstna priložnost, da vidijo, kje so,« je povedal 43-letni Ljubljančan, ki je oktobra zamenjalŠpanija je na zadnjem EP v Italiji v finalu z 2:1 () premagala Nemčijo. Najboljši igralec je bil Fabian Ruiz, zdaj član Napolija, najboljši strelec pa Nemec(7 golov), zdaj član Benfice.