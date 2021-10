Prvi popravni izpit že po 48 urah

Ob domačem porazu proti FMP košarkarjem Cedevite Olimpije ni zadostovala prednost 13 točk, v nedeljskem derbiju s Crveno zvezdo je bilo premalo +15. Po ogromnih padcih je lahko trener Jurica Golemac upravičeno zaskrbljen pred drevišnjim prehodom od lige ABA k evropskemu pokalu na gostovanju pri Gran Canarii ob 21. uri. Njegovo moštvo resda pestijo viroza in nadležne poškodbe, a hkrati je nakazalo, da se kljub poletni zamenjavi vseh tujih okrepitev ni otreslo tekmovalne nezrelosti.

Delni rezultat 27:57 v zadnjih 24 minutah tekme in poraz s 64:79, kar 21 izgubljenih žog, slab skok (33:45), le trije igralci – Jaka Blažič (16), Melvin Ejim (13) in Luka Rupnik (11) – z več kot šestimi točkami strelskega učinka in komaj 16 točk prispevka adutov s klopi. Vse to so številke, ki niti po naključju niso dovoljevale upanja na uspeh v Beogradu, čeprav je Crvena zvezda le dva dneva prej odigrala v Moskvi drugo evroligaško tekmo prejšnjega tedna.

Danes bodo v podobnem položaju Ljubljančani, saj ne bodo imeli dovolj časa niti za lizanje ran, kaj šele za odpravo slabosti. Verjetno bodo celo ugotovili, da jim gre novi ustroj evropskega pokala z dvema desetčlanskima skupinama in 18 krogi pred izločilnimi dvoboji osmine finala kar na roko, saj bodo imeli več časa za uigravanje in priložnosti za popravo morebitnih spodrsljajev.

«Nimamo dovolj energije in zbranosti za 40 minut igre, kar je očitno že nekaj časa. V zadnjih desetih minutah izgubljamo organizacijo igre, in v tem moramo napredovati,« se je Golemac pridušal pred odhodom v Španijo. V mislih je imel bržkone predvsem Marcusa Keena, pri katerem je očitno, da veliko bolj razmišlja o košu kot o soigralcih, v branilski navezi s presenetljivo nenatančnim Jacobom Pullnom (ob zadnjih porazih 0:10 za tri točke) pa ni v veliko pomoč moštvu.

Sami stari znanci

Cedevito Olimpijo v Evropi čakajo sami stari znanci. Z Gran Canario se je dvakrat srečala v prejšnji sezoni evropskega pokala (v zmagah 1:1), prav tako z Bursasporjem (lani 2:0), Promitheasom (2:0), Bourgom 2:0), Virtusom iz Bologne (0:2) in Budućnostjo (1:1); preostali tekmeci bodo Valencia, Ulm in Umana Benetke. Če bo tokrat podobno uspešna, preboj med najboljšo osmerico v skupini B ne bi smel biti pretrd oreh, a se ne moremo zanašati, da bodo zmage prišle same od sebe. Stožiško moštvo bi moralo odločno pokazati zobe že na Kanarskih otokih.

Aduti trenerja Porfiria Fisaca so namreč obetavno startali v španski ligi, z izkupičkom 4:2 so tik za Barcelono in Realom, saj so uspešno prestali kadrovski remont moštva, v katerem za vzorec najdemo le enega rojenega Španca. Državljanstvo ima sicer tudi center Ilimane Diop iz Senegala, vsi drugi so tujci, med njimi so v minulih tednih izstopali kanadski branilec s srbskim potnim listom Dylan Ennis (povp. 12,8 točke), naturalizirani poljski reprezentant AJ Slaugher (10,5), 219 cm visoki Ukrajinec Artem Pustovij (10,2), argentinsko krilo Nicolas Brussino in krilni center iz ZDA John Shurna (po 8).