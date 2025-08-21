NOGOMET

Prvi korak proti evropski jeseni nogometašev Olimpije in Celja

Nogometaši Olimpije in Celja drevi doma lovijo prednost. Noah je neučinkovit, Banik pa neposreden.
Fotografija: Nogometaši Olimpije so se že spočili. FOTO: Luka Vovk/Sportida
Nogometaši Olimpije so se že spočili. FOTO: Luka Vovk/Sportida

Gorazd Nejedly
21.08.2025 ob 06:45
Gorazd Nejedly
21.08.2025 ob 06:45

Olimpija in Celje sta le še en kvalifikacijski korak oddaljena od ponovitve lanske uvrstitve v konferenčno ligo v nogometu. V prvih 90 minutah dvoboja proti zadnjima izzivalcema, armenskemu Noahu in češkemu Baniku, bosta gostitelja na domačem dvorišču, povratni tekmi bosta čez teden dni (28. t. m.) v Jerevanu in Ostravi.

kvalifikacije konferenčna liga
Evropsko poletje je bilo za Ljubljančane razburljivo, nezanesljivo in polno preobratov, a priložnost za tretjo zaporedno uvrstitev v KL je pred vrati. Trener Erwin van de Looi se bo moral bolj zanesti na svoj občutek in odlično dnevno formo igralcev. Tekmece je 53-letni Nizozemec proučil. »Dobri so, ampak tudi Olimpija ima kakovost. Ob porazu proti Lincolnu so bili boljši, le gola niso dosegli,« je povedal van de Looi. Upa, da bo imel prednostno obravnavo tudi pri sodniški posadki, ki prihaja z Nizozemske.

Celjani v ferrariju

Če so Celjani še drugič »nabili roge« Luganu, potem Albert Riera ve, da je opravil odlično delo. A dvoboj proti Baniku bo v veliki meri drugačen od lanskih in letošnjih, Čehi so tekalno celo premočni.

1.710.000 evrov je že zaslužila Olimpija, Celje 260.000 evrov manj.

»Banik je v napadalnem smislu zelo neposredno moštvo,« je opozoril Španec, ki je na ligaškem gostovanju v Kidričevem zavajal češke oglednike. »Niso videli ničesar, ne bomo igrali tako, kot smo proti Aluminiju. Ko enkrat vozimo ferrari, se nočemo vrniti v fiata,« je bil slikovit. Celjani lahko vsakomur skrijejo žogo, vprašanje je le, kako natančni, učinkoviti in zbrani bodo za igro v obe smeri. »Smo popolni in želim si, da bi ostali na visoki ravni. Nekaj težav ima le Franko Kovačević,« je še dodal in po malem prestrašil navijače; hrvaški ostrostrelec je namreč zaznamoval poletje z osmimi evropskimi goli. 

Celje nogomet Olimpija

