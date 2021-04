Prvaki so obupali nad Čehom

Camoranesi najboljši

Izid in pari četrtfinala pokala NZS – Celje : Kalcer Radomlje 2:0 (Amadej Brecl 85., Luka Kerin 90., rdeči karton: Gašper Trdin 83. 2RK, Radomlje), Domžale – Maribor; danes: Drava – Koper (15), Nafta – Olimpija (17.30).

Od tujih trenerjev v slovenski nogometni ligi je ostal le še Italijan s koprskim DNK. Pri državnem prvaku Celju so namreč ukrepali: po enajstih tekmah, osmih porazih, dveh neodločenih izidih, eni sami zmagi (proti Mariboru v Ljudskem vrtu) in razliki v golih 5:16 je Čehodšel v zgodovino kluba kot trener z najslabšim izkupičkom. Novi trener je, ki je včeraj po hudem odporu Radomelj popeljal Celje v polfinale pokala NZS.V klavrni Jarošikovi bilanci je zanimivo, da je vse točke osvojil proti moštvom iz prve polovice lestvice. Pomenljivo je, da so Celjani v Stožicah kljub minimalnemu porazu z igro zasenčili Olimpijo, v drugem in zadnjem porazu proti moštvom iz top 5 Domžalami pa so celo prvi zadeli. Kalvarija tujcev v SNL samo razgalja eno od težav. Ni rešljiva zgolj z rezultatskim zasukom, temveč ima globlji pomen in izpostavlja prilagodljivost SNL ter njeno sledenje evropskim trendom.Jarošik je poinšesti tujec, ki je bil v tej sezoni neuspešen. Čeh je bil med vsemi trenerji z najmanj izkušnjami ter je v Celju tako rekoč začel resno trenersko pot.Toda v slovenski ligi rezultati niso edino merilo. Camoranesi je odšel z najboljšim odstotkom osvojenih točk (58 %) in z malo verjetnosti, da bi ga lahko kdo prehitel. Še najbližje je Domžalčan, ki je pri 52 odstotnem izkupičku, ali pa Olimpijin trener, ki je samo z Olimpijinim izkupičkom, 66,6 odstotka, najboljši. Skupno (28 tekem) in z izkupičkom na klopi Tabora je osvojil 51 odstotkov točk. Celjani so Šaljo izbrali podobno kot so šampionskega trenerjapri reprezentančnem štabu selektorjev.Šalja je bil selektor reprezentance do 17 let, prej do 19. Ljubljančan je pri 48 letih debitiral v samostojni vlogi na članski ravni. Izbor nekdanjega nogometaša Olimpije, Primorja, Domžal, Triglava in Interblocka v 1. SNL je tudi popravni izpit za prvega selektorja celjskega moštva, generalnega direktorja in vlagatelja. Ruski poslovnež je po Kosićevi odstavitvi znova tvegal, saj ni izbral trenerja s prvoligaškimi izkušnjami ali znanim trenerskim profilom. Celjani so na 9. mestu v 1. SNL, ki vodi v dodatne kvalifikacije, in imajo pred zadnjimi Goričani le še pet točk prednosti. Že v soboto v prvenstveni tekmi v Celju gostuje Maribor.