Prva pripravljalna tekma: Zlatorog prva etapa na poti do Kölna

Prva pripravljalna tekma pred velikim tekmovanjem za košarkarje vedno pomeni olajšanje in prehod v prijetnejše vadbeno obdobje. In člani letošnjega rodu slovenskih reprezentantov, ki želijo ubraniti naslov evropskega prvaka, niso izjema. Čeprav še vedno čakajo, da se jim bodo pridružili zamudniki, asi iz lige NBA in center Mike Tobey, si bodo danes ob 20.15 poskušali dati duška ob primerjavi z Nizozemsko v Celju. V soboto se bodo v dvorani Zlatorog udarili še s Črno goro.

Selektor Aleksander Sekulić ima na pripravah v Laškem 16 košarkarjev, a se vendarle zaveda, da so tokratne priprave izbrane vrste v marsičem drugače od prejšnjih: »Letos je načrtovanje forme izjemno zahtevno, saj nas tik pred eurobasketom čakata še dve pomembni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo: 25. avgusta z Estonijo v Celju in tri dni pozneje z Nemčijo v Münchnu. Od tam bomo neposredno odpotovali v Köln, kjer nas bo 1. septembra pričakala Litva ob začetku EP.«

V uvodnih dvobojih z Nizozemsko in Črno goro bomo videli dodatne obrise razširjene reprezentance, saj bodo priložnost za igro dobili nekateri mlajši košarkarji, ki jih želi selektor preizkusiti pred novembrskimi in februarskimi tekmami v kvalifikacijah za SP. »Na pripravljalnih tekmah rezultat ni najpomembnejši, vendar ga ne bomo zanemarili. V Celju pričakujemo dve zmagi in stopnjevanje zmagovalne miselnosti. Po analizi se bomo lahko še bolj osredotočeno lotili tretjega vadbenega tedna, ko se nam bodo pridružili Luka Dončić, Vlatko Čančar, Mike Tobey in, upajmo, tudi Goran Dragić,« poudarja Sekulić.

Dvakrat težave z Nizozemci

Nizozemska ne uživa večjega ugleda med košarkarsko elito, a ne sodi med moštva, ki bi jih lahko oslabljena zasedba evropskih prvakov vzela z levo roko. Resda ni nikoli igrala na olimpijskih igrah, na svetovnem prvenstvu zgolj leta 1986, na prvenstvih stare celine sicer kar 15-krat (leta 1983 je bila celo četrta), a po letu 1985 le enkrat.

Toda na EP 2015 je v Zagrebu presenetila Gruzijo in se dobro upirala Sloveniji, ki je zmagala z 81:74 s 16 točkami Klemna Prepeliča ter 13 Zorana Dragića in Jake Blažiča. Reprezentanci sta se pomerili zgolj dvakrat, prvič na prijateljski tekmi v Groningenu leta 1992. Tudi takrat so se morali naši košarkarji potruditi, da so zmagali z 82:76 s 25 točkami Dušana Hauptmana, 23 Slavka Kotnika in 15 Jureta Zdovca. Nizozemci so se uvrstili na letošnje EP s tremi odmevnimi trofejami: v gosteh so ugnali Turčijo in Hrvaško, doma Švedsko pod vodstvom Charlona Kloofa, izkušenega organizatorja igre Porta, ki je pred sedmimi leti nasul Slovencem 25 točk.

»Prvi teden priprav nam ni bilo lahko, saj smo imeli težke noge. A vsak dan je bilo bolje in zdaj smo že v polnem ritmu, zato si obetam novo lepo poglavje, če bomo le ostali zdravi. Reprezentančne soigralce že dolgo poznam, vloge so porazdeljene, zato poskušam postoriti, kar zahteva selektor. Vse se začne v obrambi, v napadu pa pomagam po najboljših močeh,« meni Gregor Hrovat, nekdanji kapetan Union Olimpije in novi član francoskega Dijona, ki ima zanimiv športni potopis.

Tik pred 28. rojstnim dnevom še nikoli ni igral na EP ali SP, lani pa mu je le malo zmanjkalo, da bi proslavil osvojitev olimpijske kolajne. Zdaj upa, da bo priložnost nadomestil ob debiju na eurobasketu.