Prva bitka neustrašnemu Rogliču

Začela se je 60. dirka po Baskiji, z njo pa težko pričakovan prvi letošnji dvoboj med Primožem Rogličem (Jumbo Visma) in Tadejem Pogačarjem (UAE). In to na spektakularni uvodni vožnji na čas v Bilbau, na kateri je izjemno zmago slavil Roglič. Njegov mladi rojak in izzivalec se je moral sprijazniti s 5. mestom.



Roglič bi lahko kot Pogačar startal med zadnjimi v skupini favoritov, vendar se je s svojo ekipo odločil drugače. Na traso se je podal kot deseti med vsemi kolesarji in prvi iz Jumba Visme. Njegov startni čas ni bil značilen za kapetana ekipe, zato pa je bila nedvomno vrhunska njegova predstava.

Na začetnem 2,6 km dolgem vzponu na Santo Domingo je dosegel čas 7:47, popuščal pa ni niti v nadaljevanju, v spustu in na sklepnem 600-metrskem klancu proti parku Etxebarria, na katerem je najstrmejši naklon dosegal 19 odstotkov. Dosegel je čas 17:17 (povprečna hitrost 48,220). V prvem delu proge ga je sicer za pet sekund prehitel Pogačarjev moštveni kolega Brandon McNulty, a je malo popustil v nadaljevanju in v cilju zaostal za dve sekundi.



»Kar zabavno je bilo s kolesom za kronometer prepeljati dva vzpona in kopico ostrih ovinkov. Šel sem na vso moč, s svojo predstavo sem zadovoljen, bomo videli, kaj bo to pomenilo na koncu,« je v cilju povedal Roglič, ki je skoraj tri ure na vročem sedežu vodilnega čakal na Pogačarjev start.

V klanec hitrejši, v spustu počasnejši

Na prvem vmesnem času je kazalo, da nas čaka izjemno napet dvoboj. Pogačar je uro zaustavil tri sekunde hitreje kot Roglič in nadaljeval na vso moč. Očitno pa ni bil tako hiter in drzen v spustu kot 31-letni Kisovčan, saj je tu izgubil precej časa. Zadnji vzpon je začel že s precejšnjim zaostankom in končal 28 sekund za Rogličem. Dosegel je enak čas kot Adam Yates (Ineos), ki je na papirju najnevarnejši tekmec slovenskih zvezdnikov za končno zmago. Pogačarjev pomočnik pri ekipi UAE Jan Polanc je dosegel čas 18:30 (45,049) in zasedel 50. mesto.



»Nisva le midva na dirki, tu so še drugi kolesarji. To je šele prva etapa, ostati moramo osredotočeni na naslednje dni. Dali bomo vse od sebe, da obdržimo rumeno majico, bomo videli, kako se bo razpletlo,« je Roglič odgovoril na vprašanje, ali ga je presenetilo, da je Pogačar v drugem delu proge izgubil toliko časa.



To je bila sicer njegova 51. zmaga v karieri in četrta letos, ravno toliko jih ima v letošnji sezoni Pogačar, ki mu v boju za rumeno majico ne preostane drugega kot napad v naslednjih etapah. Na hriboviti trasi bo imel dovolj priložnosti, zmagovalec pa bo odločen šele v zadnji, sobotni 6. etapi s ciljnim vzponom na Arrate.

