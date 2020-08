Proti koncu je bil vse bolj živčen

Ni bilo preprosto

Hamilton beži že za 47 točk

Skupni vrstni red (po 7. od 13 dirk):

1. L. Hamilton (VB, Mercedes) 157

2. M. Verstappen (Niz, Red Bull) 110

3. V. Bottas (Fin, Mercedes) 107

4. A. Albon (Taj, Red Bull) 48

5. C. Leclerc (Mon, Ferrari) 45

6. L. Norris (VB, McLaren) 45

Britanski šampionneustavljivo drvi k četrtemu zaporednemu in skupno sedmemu naslovu svetovnega prvaka v formuli 1. Z Mercedesovo »črno puščico« je na včerajšnji veliki nagradi Belgije, ki so jo začeli z minuto molka v spomin na lani tragično preminulega francoskega dirkačana preizkušnji formule 2 v Spa-Francorchampsu, »poletel« že do pete letošnje zmage (89. v karieri), s katero se je še utrdil na vrhu skupne razvrstitve.Da ga bo na spektakularni stezi v Ardenih težko premagati, je 35-letni Anglež napovedal že dan prej v kvalifikacijah, v katerih si je prepričljivo pridirkal najboljši startni položaj, že 93. v kraljevskem avtomobilističnem razredu. Sobotni podvig z novim rekordom proge je posvetil znanemu ameriškemu filmskemu igralcu, ki je v 44. letu starosti izgubil boj z rakom. Če mu ne bi v zadnjem krogu dirke Avstralec(Renault) izpred nosa speljal najhitrejšega kroga, bi Hamilton minuli konec tedna osvojil prav vse, kar je mogoče osvojiti.Toda kljub novi zanesljivi zmagi je poskušal nejeverne Tomaže spet prepričati, da ni bilo tako preprosto, kot je bilo morda videti od daleč. »Proti koncu se je začela temperatura gum zniževati, enkrat mi je celo zablokiralo prednji kolesi, zaradi česar sem še dodatno poškodoval pnevmatiki. Do cilja sem se moral boriti in postajal sem čedalje bolj živčen, ker sem se bal, da se bo ponovil scenarij iz Silverstona,« je strnil vtise Hamilton, ki je imel na koncu debelih osem sekund naskoka pred drugouvrščenim moštvenim sotekmovalcem»Priložnost za napad na zmago sem imel pravzaprav le takoj po startu in na koncu dolge ravnine. Na to sem se pripravil in tudi poskusil prebiti mimo Lewisa, ki pa je uspešno odbil moj napad. Že v kvalifikacijah je bil izjemno hiter, brezhiben pa je bil tudi tokrat,« je Hamiltonu športno čestital najbolje plačani finski športnik, za katerim je s sedmimi sekundami zaostanka na tretjem mestu v cilj pridrvel Nizozemec(Red Bull). Pravi polom sta doživela Ferrarijeva dirkačain, ki sta se morala sprijazniti šele s 13. oziroma 14. mestom. Naslednja dirka bo že v nedeljo v Monzi.