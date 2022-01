Prodor svetovnega prvaka

Po dveh zapravljenih priložnostih in le eni zmagi v uvodnih petih krogih prvega letošnjega superturnirja v šahu v Wijk aan Zeeju je svetovni prvak Magnus Carlsen z odličnim nizom v naslednjih štirih partijah prišel v samostojno vodstvo. Ob enem remiju je zabeležil tri zmage, vse pa je dosegel na zelo suveren način.

Diagram (25.1.) FOTO: Šzs

Proti Richardu Rapportu in Šakrijarju Mamedžarovu je z belimi figurami uporabil katalonsko otvoritev, ki jo je igral tudi v decembrskem dvoboju proti izzivalcu Janu Nepomnjaščemu. Obakrat je prikazal odlično pripravljenost in tekmeca že v zgodnji fazi postavil pred velike težave, ki jim nista bila kos.

Prvi je bil tako prisiljen položiti orožje v 31. potezi, drugi celo že v 27. Proti mlademu Indijcu Praggnanadhi pa se je Carlsen s črnimi figurami odločil za zelo solidno otvoritev, a je v strateško kompleksni srednji igri vseeno hitro prevzel vajeti v svoje roke in prišel do nove zmage, tokrat po 34 potezah. Pred zaključkom je tako v odličnem položaju, da osvoji svojo osmo lovoriko v šahovskem Wimbledonu, hkrati pa je spet na dobri poti v smeri ratinškega plusa, ki bi ga približal zastavljenemu cilju 2900 točk.

Dubov v rizičnem stiku

Dogajanje za šahovnicami je v 7. krogu nekoliko zasenčil neljubi dogodek, povezan z nevarnostjo širitve virusa med igralci. Daniil Dubov se je namreč znašel v rizičnem stiku. Čeprav so vsi hitri testi kazali, da sam ni okužen, izidov testa PCR ni mogel pridobiti pred začetkom partije. Prireditelji so zato njegovo igranje v tem krogu pogojevali z nošenjem zaščitne maske, kar pa je Rus odločno zavrnil, in je tako partijo izgubil brez boja. Tudi test PCR je nato potrdil, da Dubov ni okužen, in je lahko že v naslednjem krogu normalno nadaljeval igranje na turnirju.

Črni na potezi Jesipenko – Giri, Wijk aan Zee 2022. Kako je črni unovčil svoje kmete na kraljevem krilu? REŠITEV: 1…h3+! 2.Kxh3 g2 3.Tf2 Ke3! in beli je priznal poraz, saj je njegova pozicija po 4.Txg2 Kxf3 zaradi pretnje mata 5…Th5 povsem brezupna.

In kdo je bil srečnež, ki je proti Rusu brez boja prišel do dragocene točke? To je bil glavni domači adut Aniš Giri, ki je tudi na račun omenjenega zapleta sestavil niz štirih zaporednih zmag in kljub slabemu začetku postal prvi zasledovalec vodilnega. Z nekaj sreče je prišel že do svoje prve zmage, saj mu je Američan Fabiano Caruana, šokantno za tovrstno raven, v enaki poziciji dobesedno podaril trdnjavo in z njo celo točko. Nizozemska št. 1, ki se še nikoli ni veselil prestižne zmage na domačem prizorišču, pa čeprav ji je bil že nekajkrat blizu, ima z relativno ugodnim razporedom do konca znova priložnost, da se resno vključi v boj za lovoriko. V luči dosedanjih predstav veliki favorit ostaja Carlsen, če bo to vlogo na koncu upravičil ali bomo morda videli presenečenje, pa bo znano v nedeljo.