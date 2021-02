Privoščil si bo pokovko in užival

Novak Đoković bo imel več kot dovolj časa za pripravo na nedeljski finale OP Avstralije, na katerem bo lovil deveto zmago. V polfinalu je v treh nizih odpihnil kvalifikanta Aslana Karaceva. V zadnjem dejanju se bo meril z zmagovalcem današnjega (9.30) drugega polfinala med Stefanosom Tsitsipasom in Danilom Medvedjevom.



Đoković je zmagal s 6:3, 6:4 in 6:2, dvoboj je trajal uro in 53 minut. Srb je imel nekaj težav le ob koncu drugega niza, ko je Rus naredil break ter se od 1:5 približal na 4:5. Številka 1, s 311 tedni na vrhu bo prehitel rekorderja Rogerja Federerja, še nikdar ni izgubil niti polfinala niti finala v Melbourne Parku. Karacev, 114. igralec sveta, pa se bo na novi lestvici ATP prebil v prvo petdeseterico.



»Odigral sem najboljšo partijo tukaj v Avstraliji, ravno ob pravem času, počutim se odlično, nobenih bolečin,« so začetne težave s poškodbo že preteklost za 33-letnega zvezdnika, ki ima 17 naslovov za grand slam. Z 18. bi se na dva približal Federerju in Rafaelu Nadalu. »Lepo je bilo spet igrati pred navijači. To sem pogrešal. Vsa čast Aslanu, v debiju se je prebil v polfinale, ne vem, ali je kateremu kvalifikantu to že kdaj uspelo. Je velik fant, ima močan servis,« je 27-letnega tekmeca pohvalil Nole, ki zaradi poškodbe ni treniral ob prostih dneh, ampak to se utegne spremeniti. »Zdaj imam dva dni časa, verjetno bom v soboto nekaj vadil in s trenerji pripravil taktični načrt. Toda bolj pomembno bo ohraniti čim več energije in moči za najbolj pomembno tekmo.«



Glede tekmeca v nedeljskem finalu nima prioritet. »Stefanos je bil izjemen, kako se je pobral proti Nadalu, to je bil verjetno doslej najboljši dvoboj tukaj. Oba sta igrala na najvišji ravni. Ampak ko govorimo o najvišji ravni, je tam tudi Medvedjev. Že tri ali štiri mesece je nepremagljiv, ima dolg zmagoviti niz. Osvajal je turnirje v dvoranah, tudi finale ATP v Londonu. Bil je že v finalu OP ZDA pred dvema letoma. Tsitsipas še ni bil tam. Zelo zanimivo ju bo gledati, privoščil si bom pokovko in užival,« se je pošalil Đoković, ki stavi na zdravo prehrano in bo bolj verjetno vzel kakšen drug prigrizek.

Zadnji Serenin poskus?

V ženskem finalu se bosta jutri pomerili Naomi Osaka, ki je bila boljša od Serene Williams (6:3, 6:4), in Jennifer Brady, ki je premagala Čehinjo Karolino Muchovo s 6:4, 3:6, 6:4. Japonka bo lovila svoj četrti grand slam. Z Američanko se je nazadnje srečala v lanskem polfinalu OP ZDA, kjer je zmagala v treh nizih in pozneje osvojila turnir.



Serena tako (še) ni ujela Margaret Court s 24 grand slami, vprašanje, ali je bil to morda zadnji veliki turnir za 39-letno mamico. Po porazu je pomahala množici in se potrepljala po srcu, na novinarski konferenci pa bila skrivnostna: »Če se bom odločila končati kariero, tega nikomur ne bom povedala. Tako, da ...«

WTA se vrača na Obalo

Dobra novica tudi iz Slovenije. Po 11 letih bo Portorož spet gostil turnir iz serije WTA. Ta bo od 13. do 19. septembra, Teniška zveza Slovenije pa si obeta, da bodo na njem nastopile vse najboljše Slovenke.

