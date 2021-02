Privlačno tudi brez Reala in Barçe

Bodo Jan Oblak in soigralci pri Atleticu ogrozili »že osvojeni« naslov španskega nogometnega prvaka? To bo konec tedna glavno vprašanje za vratarja slovenske reprezentance, Luisa Suareza in druge zvezdnike, ki jim je v zadnjih tednih opazno pošla sapa. Jutrišnji derbi v Villarrealu pa bo le eden od treh, ki jih bodo Španci ponudili globalni navijaški armadi.



Svojčas je pritegnil daleč največ pozornosti španski športno-politični clasico med madridskim Realom in Barcelono. Merjenje moči med Cristianom Ronaldom in Lionelom Messijem mu je zagotovilo novo razsežnost, nogomet so začeli spremljati tudi popolni športni analfabeti, ki jih bolj zanimajo moda, instagram in šovbiznis.



Konec tedna bo delno drugače. Španska primera division ponuja kar tri izjemno privlačne tekme, ki naj ne bi razočarale, pri čemer bo šlo za dvoboje ekip, razvrščenih na položajih 1, 2, 3, 4, 5 in 6. Danes bosta igrala derbi Sevilla in Barcelona v Andaluziji (16.15), nedelja prinaša nepredvidljiv dvoboj Villarreala in vodilnega Atletica (21), ponedeljek še spopad madridskega Reala in Reala Sociedada, torej kluba, ki mu v Španiji v resnici rečejo Real, madridskemu pa Madrid. Prav povsod bo napeto, začenši danes v Andaluziji.



»Messi je zabil 18 golov, to je toliko kot vsi drugi skupaj. Leo ne zmore vsega storiti sam, zato sem mlajše večkrat pozval, naj prevzamejo odgovornost. V nogometu ni starih in mladih, le dobri in slabi,« je sporočil mladim upom Barcelone trener Ronald Koeman. Barçi, ki zaostaja za vodilnim Atleticom 5 točk in ima tekmo več, gotovo ne bo lahko. Sevilla niza zmage kot po tekočem traku in igra v najboljši formi med vsemi v Španiji. Škoda, da ne bodo navzoči navijači, to bi bil najbrž edinstven spektakel. Gostitelji, ki jih uspešno vodi nekdanji selektor in Realov trener Julen Lepetegui, bi se v primeru zmage začeli spogledovati celo z bitko za prvaka.



Bolj rezultatska kriza



Slovenski selektor Matjaž Kek bo močneje pogledoval v Villarreal, kjer bo pri istoimenskem klubu gostoval madridski Atletico. Gotovo ni vseeno, kakšne volje bo čez slab mesec dni prispel na Brdo vratar Jan Oblak. Škofjeločanu ta čas ne gre – potem ko je Atletico nanizal sedem tekem s prejetim golom, je bila boleča tudi osma, ki pomeni velik izziv za Madridčane v dvoboju 1/8 finala lige prvakov s Chelseajem (0:1).



»Zavedamo se, da smo v krizi. Toda bolj gre za rezultatsko krizo kot pa krizo naše igre. Če bi mi septembra ponudili možnost, da izgubimo prvo tekmo osmine finala lige prvakov z 0:1 ter ob tem vodimo v španskem prvenstvu, bi to možnost sprejel,« je zatrdil Atleticov trener Diego Simeone in dodal, da bodo fantje dodali še malenkost več v tekmi z Villarrealom. Prednost treh točk pred Realom ob tekmi manj vendarle ni majhna, toda morebiten nov poraz bi pošteno zamajal samozavest madridskih rdeče-belih.

