O preobrazbi reprezentance: pristop primeren, manjkajo goli

Pristop v Oslu je bil spodbuden, so si enotni nogometni strokovnjaki, ki pa opozarjajo, da le bojevitost ne bo dovolj proti Srbiji. Prebuditi bo treba napadalce in biti še pogumnejši v igri naprej.

Bojan Prašnikar, nekdanji selektor: »Prvi polčas je bil v celoti pozitiven. Norvežani so bili resda pasivni in brez agresivne igre v napadu. Ko so v drugem polčasu dvignili agresivnost, ker so uvideli, da z lahkoto ne bo šlo, je vajeti igre v slovenski zasedbi prevzel vratar Jan Oblak. On je zaklenil vrata, toda ne more dobiti tekme. Srbija pa je tekmec, ki ga je treba premagati, če želimo ostati v bitki za obstanek v skupini. Za zmage je treba zabijati gole, a igra v napadu je sterilna. Veliko menjavanja ne koristi glede na to, da Slovenija nima veliko kakovosti. Nekaj drži, brez ustreznega koncepta igre, ki pelje proti golu, ne bo šlo.«

Sašo Udovič, nekdanji reprezentant: »Spremenjena postavitev je nekaterim igralcem dala ustrezno vlogo, a verjetno so se tudi igralci pogovorili med seboj. Prvi polčas je bil okej, drugi je razkril, zakaj so Norvežani prvi v skupini. Proti Srbiji moramo najti mešanico pozitivnega iz tekme s Švedsko in iz prvega polčasa proti Norveški. A bo znova neka druga tekma. Moti me, ker se preveč menja. Po vsaki slabši predstavi se ne ve, s kom, kam, na kakšen način, po kaj. To velja tudi za napadalce. Haaland tudi v tem napornem ritmu igra tri tekme, mi vsakokrat menjujemo.«

Mišo Brečko, nekdanji reprezentant: «Igra in podoba v Oslu sta bili korak v pravo smer. O taktiki in njeni ustreznosti je mogoče govoriti takrat, ko je vse drugo na najvišji ravni, od želje, motivov, telesne pripravljenosti, znanja. Doslej nismo izgubljali zaradi taktičnih različic. Slovenija je lahko še boljša, čeprav je ritem izjemno naporen, ampak takšen je za vse. Svojo miselnost proti Srbiji lahko izkoristimo v svoj prid, ampak vse mora biti na najvišji ravni. Pri čemer pa vzdušje ni najpomembnejše, lahko je tudi slabo, samo da se zmaguje. Štejejo le rezultati.«

Miran Burgić, nekdanji prvi strelec 1. SNL: »Res smo spustili merila, ampak proti Norvežanom je bilo spodbudno. Videti je bilo, kot da igralcem po polomu v Srbiji ni bilo vseeno. Dali so vse od sebe, natanko to, kar so zahtevali navijači. To je osnova za naprej. Iskrica se je sprožila, je lepo izhodišče, da se z gledalcem več v Stožicah prebudijo. A je res, proti Srbiji je treba biti nevarnejši in izkoristiti eno od dveh priložnosti. Več jih v tej konkurenci ne bo. Nimamo izrazitega napadalca, kot je bil Milivoje Novaković. Stalno menjavanje ne koristi, včasih se je vedelo, kdo bo v enajsterici. Zdaj se ne ve, kdo so osrednji branilci, kdo je prvi napadalec, kdo je vodja v zvezni vrsti ...«