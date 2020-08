Primožev padec nas je vse prizemljil

Slovenski ljubitelji kolesarstva odštevajo dneve do starta 107. Toura, ki se bo, če bo šlo vse po sreči, v soboto v Nici začel s Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem v glavnih vlogah. Kolesarske užitke bodo poleg spremljanja napetih bojev na francoskih cestah lahko nadgradili s pogledom v zakulisje, ki ga vsak na svoj način predstavljata Lora Klinc in David Črmelj.



Rogličeva življenjska sopotnica v svojem knjižnem prvencu Kilometer nič bralce vodi v ozadje zmage na lanski Vuelti, novinar nacionalne televizije pa se je lotil priprav številke ena na svetu na vrhunec te sezone in morda tudi njegove kariere.



Obe zgodbi o Rogliču sta dobili drugačno končno podobo, kot sta bili sprva zamišljeni. Lora je želela spisati vodnik za spremljanje kolesarskih dirk, temelj zgodbe pa bi moral biti lanski Giro d'Italia, na katerega je Roglič odšel kot prvi favorit. Obetala se je zgodovinska prva slovenska zmaga, ki se je razblinila zaradi Rogličevih zdravstvenih težav in padca. Njen nastanek je upočasnilo tudi rojstvo prvorojenca Leva, kar pa je stvari le postavilo na svoje mesto. Sledila sta Vuelta in dramatičen boj za zmago, v katerem je Roglič osvojil rdečo majico najboljšega, Pogačar pa končal na 3. mestu.



Nepozabni trije tedni v Španiji so bili kot nalašč za knjigo, v katero je Lora lahko vpletla svoja čustva. Od sterilnega vodnika za kolesarske telebane ni ostalo nič, razen naslova. »Še preden sem si bila povsem na jasnem, kakšna bo knjiga, sem si izbrala naslov in pri njem vztrajala. Kilometer nič je začetek vsake dirke, morda tudi začetek moje pisateljske kariere, v kateri morda sledi še kakšno nadaljevanje. Je tudi začetek za tiste, ki bodo šele začeli spremljati kolesarski šport,« je dejala 29-letna magistrica evropskih ved, za katero spremljanje svojega princa na karbonskem kolesu ni vedno lahko.

V krču čaka, kaj bo

Roglič je padel v predzadnji etapi kriterija Dauphiné, generalki za Tour de France, na kateri se je zdelo, da bo brez težav zmagal. Zaradi odrgnin in bolečin ga ni bilo na startu zadnje etape, predvsem zato, da ne bi na kocko postavil nastopa na dirki po Franciji, ki tačas vsaj še malo visi v zraku. »Ta padec nas je malo preveč prizemljil. Po njem sem si rekla, da je dobro, da bi bilo lahko še precej huje, po drugi strani pa sem si rekla, zakaj se je to moralo zgoditi ravno zdaj, ko je Primož pred tako velikim ciljem. V nekem čudnem krču čakam, kaj bo,« je še povedala Lora, ki ji je pisanje knjige posredno omogočila koronska kriza. Zaradi nje je bil njen Primož doma precej več od predvidenega in se je lahko ukvarjal z enoletnim Levom, medtem ko je pisala.



Zaustavitev kolesarskega sveta pa je precej spremenila Črmeljeve načrte. Dokumentarec (snemalec je bil Blaž Oman) o pripravah na Tour, največjo dirko na svetu, so namreč začeli snemati že pred tem.

»Prvo snemanje je potekalo na Tenerifu konec februarja, koronavirus je nato vse spremenil. Primož si je želel, da vseeno nadaljujemo. Prilagajali smo se položaju,« je Črmelj dejal o nastajanju 50-minutnega dokumentarca, ki ga bodo na nacionalni televiziji premierno predvajali v soboto ob 19.55. Verzija, ki smo jo na predpremieri videli novinarji, še ni dokončna. Manjkata še poglavje o Rogličevem okrevanju po padcu in odločitev, ali ga bomo v Nici videli na startu.