Primož se je pobral, Tao obležal na tleh

Na 106. Giru ni mirnih in lahkih dni. Tak se je sicer obetal v 11., najdaljši etapi dirke, na kateri se je kolesarjev usmililo močno deževje, ki jih je pralo dan prej. Vendar je ravno dovolj rosilo, da so ceste postale mokre in spolzke. V novem festivalu padcev se je na tleh znašel tudi Primož Roglič (Jumbo Visma), ki je dirko nadaljeval z grdo odrgnino na levem stegnu, precej slabše jo je odnesel eden od njegovih najnevarnejših tekmecev Tao Geoghegan Hart (Ineos).

Na 219 km dolgi preizkušnji od Camaioreja v Toskani do Tortone v Piemontu so prvič po Neaplju v 6. etapi na svoj račun prišli sprinterji. Vendar zmaga Nemca Pascala Ackermanna (UAE), starega znanca slovenskih cest, ki je leta 2019 dobil uvodno etapo dirke po Sloveniji v Rogaški Slatini, ni bila zgodba dneva.

Ta se je zgodila v Liguriji, v hribih nad Genovo. Verižno reakcijo je z zdrsom na ne pretirano ostrem ovinku 69 km pred ciljem sprožil Alessandro Covi (UAE), za katerim so na tleh pristali prvi trije v skupnem seštevku Geraint Thomas, Roglič, Geoghegan Hart in za nameček še njegov moštveni kolega Pavel Sivakov.

Thomas in Roglič sta nadaljeval pot, preden je mimo prišla celotna skupina, za Geoghegana Harta, ki je obležal na tleh, pa se je Giro končal na na videz nedolžnem spustu.

Ineos izgubil taktično prednost

To morda ni bil tako ključen trenutek na dirki kot odstop takrat še rožnega Remca Evenepoela po 9. etapi, vendar je tudi smola Britanca nadaljevanje dirke obrnila na glavo. Ineos, ki je v boju z Rogličem računal na svojo kolektivno moč in zgoščenost svojih kolesarjev pri vrhu skupnega seštevka, je izgubil malodane vso taktično prednost pred 33-letnim Zasavcem.

Morda je ostal tudi brez svojega najmočnejšega kolesarja, saj je Geoghegan Hart, ki je za Thomasom zaostajal pet sekund in le tri za Rogličem, letos pokazal precej več kot sedanji nosilec rožnate majice. Kot generalko za Giro je dobil dirko čez Alpe in kazalo je, da bo v prihajajočih gorskih etapah najnevarnejši Rogličev izzivalec.

FOTO: Gian Mattia D'alberto/lapresse Lapresse

Teh je v karavani iz dneva v dan manj – zaradi covida, drugih zdravstvenih težav in padcev je včeraj odstopilo še 11 kolesarjev, skupaj že 37 –, a dirka še zdaleč ni dobljena. Prvi pogoj za to je, da Roglič, ki bo v naslednjih dneh bržkone čutil nekaj posledic zadnjega padca, cel in zdrav prispe do cilja v Rimu. Na poti pa bo moral še potrditi, da je močnejši od vseh tekmecev. Danes je na sporedu še ena varljiva prehodna preizkušnja, jutri se z obiskom švicarskih Alp v 13. etapi dirka po Italiji začenja zares.