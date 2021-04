Primož Roglič, vse za Tour in OI

Primoža Rogliča na slovenskih cestah letos, kot kaže, ne bomo videli niti na državnem prvenstvu v Kopru (17. junija bo vožnja na čas, 20. cestna dirka), saj se bo slovenski prvak po aprilskih enodnevnih preizkušnjah povsem posvetil Touru in olimpijskim igram, sporočajo iz njegove ekipe Jumbo Visma. Bo pa jutri na sporedu največja domača dirka za njegove delodajalce. Slovenski zvezdnik bo na startu 219 km dolge nizozemske klasike Amstel Gold Race. Cilj – kaj drugega kot zmaga.



Za vodilnega kolesarja na lestvici UCI, ki je minuli konec tedna konkurenco premagal na dirki po Baskiji, to velja ob malodane vsakem nastopu. Pri njegovi ekipi pa so si Amstel Gold Race posebej podčrtali. Mineva 30 let, odkar je na njem zmago slavil sedanji športni direktor Jumba Visme Frans Massen (1991), mineva tudi dvajset let, odkar je na največji nizozemski enodnevni dirki zmagala domača ekipa, leta 2001 je bil najboljši Erik Dekker v dresu Rabobanka, predhodnika Jumba Visme.



»Imamo zelo močno ekipo, morda najmočnejšo med vsemi. Naši kolesarji so v dobri formi, Nizozemci pa dirkanje na domačih tleh občutijo kot nekaj posebnega. Ta občutek poskušamo prenesti tudi na tujce v naši ekipi. Poskušam spodbujati Primoža, ki ima izjemen seznam uspehov, vendar na njem še ni zmage na Amstel Gold Raceu. To bi bil lep dodatek,« Massen 30 let po svoji zmagi ne skriva, da jutri stavi na Slovenca.

Po Ardenih se umika v Alpe

Ob tem je Massen za francoski športni časnik L'Equipe razkril, da so se v Rogličevem taboru odločili za spremembo načrta dirk, na katerem ni več nastopa na kriteriju Dauphiné (od 30. maja do 6. junija) in na slovenskem prvenstvu. Od 25. aprila in dirke Liege–Bastogne–Liege do starta Toura v Brestu 26. junija ga ne bo v karavani.



»Lani je veliko dirkal in ta dva meseca brez dirk mu bosta omogočila, da ohrani nekaj svežine, da bo nato lahko povezal Tour de France in olimpijske igre, ki so zanj velik cilj,« je Massen povedal o Rogličevem umiku, med katerim bo večinoma na višinskih pripravah v Tignesu, kjer se je na Tour pripravljal tudi lani. Pred dolgim tekmovalnim premorom ga čakajo trije enodnevni nastopi. Na Amstel Gold Raceu se mu bo v ekipi pridružil Wout van Aert, z združenimi močmi bosta prva favorita. Na papirju najnevarnejši tekmec je Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step). Nastopili bodo tudi Luka Mezgec (BikeExchange), Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Jan Polanc (UAE), manjkal pa bo prvi nizozemski zvezdnik Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix).



Zadnji zmagovalec Amstla (leta 2019, saj je dirka lani zaradi koronavirusa odpadla) se je umaknil s ceste in se osredotočil na olimpijski nastop v gorskem kolesarstvu v Tokiu. Rogliču je zahtevna krožna ardenska trasa s kar 38 kratkimi, a strmimi vzponi pisana na kožo, vseeno pa ima v prihodnjem tednu pred očmi še večji cilj. V sredo bo na sporedu Valonska puščica, prihodnjo nedeljo pa Liege–Bastogne–Liege, kjer bo branil lansko zmago. Na obeh valonskih klasikah se bo, zadnjič pred veliko revanšo na Touru, udaril tudi s Tadejem Pogačarjem (UAE).

