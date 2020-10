Primož Roglič v asturijsko nevihto po rdečo majico

Na 75. Vuelti se obeta konec tedna za sladokusce, asturijska nevihta, ki bo morda že odločila zmagovalca. Prvi favorit je Primož Roglič (Jumbo Visma), temu pritrjuje tudi Tadej Valjavec, doslej najbolje uvrščeni Slovenec na zloglasnem Angliruju. Težko je predvideti, v kateri od gorskih etap v Asturiji se bo bolj razplamtel boj za rdečo majico, ki jo Richard Carapaz (Ineos) nosi s pičlo prednostjo 13 sekund pred Rogličem. V soboto bo na sporedu pet kategoriziranih vzponov, zadnji bo na Farrapono, (16,5 km, povprečni naklon 6,2 odstotka, največji 12,5 %), ki bo ločil zrna od plev.



Roglič in njegovi tekmeci bodo morali kolesariti z mislijo na to, da jih dan pozneje čaka najbolj zahteven vzpon ne le dirke, morda kolesarskega sveta, Angliru (12,4 km, 9,9 %, 23,5 %). Že leta poteka debata, ali je bolj peklenski Angliru na Vuelti ali Zoncolan, strah in trepet Gira v Karnijskih Alpah. »Na Angliruju sem dirkal, Zoncolan sem prevozil na treningu in po moji oceni je bolj zahteven. Na njem strmina ne popusti od vznožja do vrha, najbolj zahtevni odseki Angliruja so sicer bolj strmi, vendar je klanec stopničast, izmenjujejo se strmi in lažji odseki, na katerih lahko ujameš sapo,« je povedal Valjavec, ki je na Angliruju leta 2002 (zmagal je Roberto Heras) končal na 22. mestu.



»Pred klancem sem padel skupaj z Davidom Millarjem, vzpon sem začel nekaj minut za prvimi, končal sem na 22. mestu, vendar sem imel 5. ali 6. najboljši čas vzpona,« se svoje izkušnje na Angliruju spominja Valjavec, ki ne pričakuje, da bi Roglič zašel v pretirane težave. »Zame je prvi favorit, je najbolj kompleten kolesar med favoriti, na kakšnem vzponu lahko kaj pridobi, na kakšnem tudi izgubi, vendar ima na voljo še vožnjo na kronometer, v kateri so Carapaz in drugi slabši. Pod črto je Roglič najboljši na Vuelti,« Valjavec ocenjuje Rogličeve možnosti v Španiji.

Z Angliruja k Touru

Angliru, ki je bil prvič del Vuelte leta 1999 (zmagal je Jose Maria Jimenez) in nazadnje leta 2017 (Alberto Contador), bo eden od velikih zanj še neznanih izzivov. Po nedeljski etapi pa si bo lahko ogledal predstavitev trase Toura, ki jo bo bržčas z zanimanjem spremljal tudi Tadej Pogačar, saj bo na njej branil letošnjo zmago. Predstavitev bi morala biti že včeraj, vendar so zaradi epidemije odpovedali javno prireditev in bo direktor Toura Christian Prudhomme traso predstavil v športni oddaji Stade 2 na francoski televiziji (med 20. in 21. uro). Jasno je že, da se bo 108. Tour 26. junija začel v Brestu.



Za leto 2021 je bil predviden štart v Københavnu, vendar so danske oblasti ocenile, da ne bodo mogli sočasno gostiti tekem nogometnega EP in starta Toura, ki se bo tako pri njih začel leta 2022. Prirediteljem dirke je v negotovih razmerah tudi ustrezalo, da ne bodo tvegali z gostovanji v tujini, morda bo karavana le zavila v Andoro ob koncu drugega tedna. Tega naj bi zaznamovala vrnitev na velikana Provanse Mont Ventouxa in nato kopica pirenejskih etap. Alpe naj bi bile na vrsti že konec prvega tedna, na sporedu naj bi bilo več vožnje na čas kot letos, ko smo videli le 36,2 km dolgo v 20. etapi, ki je v Pogačarjev prid odločila dirko. Tokrat naj bi bila v prvem tednu na sporedu skoraj 50 km dolga ravninska »ura resnice«, zmagovalca Toura pa naj bi spet odločila vožnja na čas predzadnji dan dirke, ki se bo končala 18. julija v Parizu.