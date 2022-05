Primož Roglič spet treniral s skakalci

Primož Roglič od leta 2016 in krstne sezone v svetovni seriji spomladi ni slavil »samo« treh zmag. Temu je botrovala poškodba, ki ga je stala baretko zmagovalca na dirki po Baskiji in zaradi katere je izpustil klasiki Valonska puščica in Liege–Bastogne–Liege. Poškodba je poskrbela tudi za daljši prisilni počitek v domovini, ki pa ga je končal z besedami, ki so jih želeli slišati njegovi navijači: priprave za Tour gredo po načrtu.

Doslej je bilo malo informacij o poškodbi, ki vam je pokvarila aprilske načrte. Za kaj je šlo in kako bo vplivala na nadaljevanje vaše sezone?

»Imel sem manjšo rupturo v mišici za levim kolenom. Težava se je pojavila na narastišču mišice in smo jo bolj kot ne odpravili. Nisem še v polnem treningu, da bi lahko zatrdil, da je to preteklost in se mi ne more ponoviti. Lahko pa povem, da ta čas nimam več težav.«

Vrhunec forme na Touru, ki se bo 1. julija začela na Danskem, torej ni ogrožen?

»Izpustiti sem moral dve dirki, sicer pa je poškodba prinesla zame dobrodošel obisk Slovenije in nekaj več prisilnega dopusta. Ta ni podrl mojih načrtov za priprave za Tour. Poskušal bom ohraniti pozitivne stvari in občutke, ki sem jih dobil z dodatnim počitkom. Ta mi bo pozneje mogoče tudi koristil.«

Vaša ekipa Jumbo Visma spada med največje na svetu, kako to, da ste se odločili za rehabilitacijo pri domači stroki, pri dr. Mitji Bračiču?

»Na Nizozemskem ne poznam veliko ljudi, v Sloveniji pa sem dobil veliko dobrih nasvetov in veliko dobrega sem že slišal o Bračiču, zato sem se odločil za delo z njim. Še zdaj skupaj opravljava terapije vsak dan.«

Začel se je Giro d'Italia, na katerem ste nazadnje nastopili leta 2019. Ga pogrešate?

»Pogrešam Giro, vendar ne moreš biti povsod, določiti moraš prioritete. V prihodnosti si želim nastopiti na dirki po Italiji, a ne letos. Resda mi manjka še veliko lovorik, vendar vemo, katere so največje stvari, ki si jih še vedno želim in nam manjkajo tudi kot ekipi. Ni skrivnost, da je to Tour de France.«

Tam vas bo čakal dvakratni šampion Tadej Pogačar. Kako ste videli njegovo pomlad, v kateri je slavil sedem zmag?

»Tadej je letos superioren, zmagal je na skorajda vseh dirkah, na katerih je vozil. Je tudi dvakrat zmagal na Touru, na katerem jaz nisem še nikoli. Je kolesar, ki ga želimo premagati moja celotna ekipa in jaz. V vsakem primeru bi sicer bilo lepo, če bi zmaga končala v slovenskih rokah.«

Veljate za samotarja na treningih, ste se kljub temu v domovini pripravljali s katerim od slovenskih kolesarjev?

»Večinoma sem bil sam, pri družbi pa sem šel nazaj h koreninam, kolesaril sem večinoma s smučarskimi skakalci, Robertom Kranjcem, Miranom Zupančičem … Zdaj so vsi na kolesih, po sezoni moramo organizirati še kakšno skupno vožnjo.«

Kateri klanci pa so bili vaš parket?

»Največ sem treniral na Krvavcu, ki je najbližje mojemu domu, je pa zahteven. Šel bi povsod, vendar mi zmanjka časa. Šel bi tudi na Zasavsko Sveto goro in Kum, na katerih nisem bil že leta. Ne moreš biti povsod, kjer pa sem bil, sem bil znova očaran nad lepotami Slovenije. Hitro se jih navadiš, če te pa ni nekaj časa, bolj ceniš našo lepo državo.«