Primož Roglič si spet želi čim več zmag

Primož Roglič se je vrnil na kraj zločina, v Španijo, kjer je lani slavil prvo svojo in slovensko zmago na tritedenski dirki. Danes se zanj in za tekmece začenja 75. Vuelta, s katero bi se, če bo šlo vse po sreči, že tako sanjska koronska sezona 2020 tudi končala zmagovito za slovensko kolesarstvo.



»Zelo zadovoljen sem, da sem tukaj, veselim se ponovnega starta,« je Roglič, številka ena na svetu in kot lanski zmagovalec tudi na startnem seznamu, prek videopovezave pozdravil svetovno kolesarsko sedmo silo, ki se v zadnjih dneh sprašuje, ali je prišel, da drugič zapored osvoji rdečo majico, ali bo na poti do nje pomagal moštvenemu kolegu pri Jumbu Vismi Tomu Dumoulinu.



»Startamo enako kot na Touru, prihajamo z močno ekipo, v kateri bova Tom in jaz vodji, bomo videli, kdo bo na koncu boljši in za koga bomo delali. Na začetku sva oba kapetana,« ponovitev strategije iz Francije napoveduje Roglič, ki ga na Tour v Španiji spominjajo strogi ukrepi proti širjenju koronavirusa. »Pravila so še nekoliko strožja, odgovornost vsakega pa je, da temu sledi. Na srečo lahko še dirkamo,« se pomena kolesarskega mehurčka zaveda Roglič. Jasno mu je tudi, kaj se bo zgodilo, če poči. Vodstvo ekipe Jumbo Visma se je na Giru za umik ekipe odločilo že po prvi okužbi v svojih vrstah (Steven Kruijswijk).



Mimo Toura Roglič tudi še ne more pri novinarskih vprašanjih. Koliko še pekli vožnja na kronometer v 20. etapi, v kateri mu je rumeno majico tik pred ciljem v Parizu slekel Tadej Pogačar? »Vse se je odvilo zelo hitro, takoj sem se sprijaznil z razpletom in se osredotočil na naslednje dirke, SP, Liege–Bastogne–Liege in zdaj Vuelto,« je črto pod dvojno slovensko zmago na veliki pentlji že dolgo tega potegnil Kisovčan, ki bo prihodnji teden dopolnil 31 let.



Brez višinskih priprav



V Španiji pa je marsikaj drugače, kot je bilo na Touru. Ne nazadnje je bila v tej neobičajni sezoni priprava na Vuelto povsem drugačna kot minula leta. Ker so si dirke sledile druga za drugo, ni bilo časa za temeljite višinske priprave. »Vse je potekalo malo drugače kot običajno, je pa za vse tekmovalce bolj kot ne enako v tej kratki in zgoščeni sezoni. Po zmagi v Liegeu sem bil 5. oktobra prvič doma po treh mesecih, preživel sem nekaj časa z domačimi, si odpočil in se poskušal obenem optimalno pripraviti za začetek Vuelte. Vse je negotovo v teh časih, ne vemo, kaj se bo zgodilo, koliko časa bo trajalo. Srečen sem, da smo tu, od uvodne etape bomo naredili vse, da bomo dobro nastopali,« bo Rogla špansko dirko jemal iz dneva v dan in se ne obremenjeval z dejavniki, na katere nima vpliva.

Ne nazadnje bo od začetka polno zaseden z bojem za rdečo majico. Na letošnji Vuelti je tudi trasa neobičajna, namesto 21 bo na sporedu le 18 etap, že uvodne tri pa bodo gorske, današnja uvodna bo od Iruna do ciljnega vzpona na Arrate …



»Tu bo tretji teden lažji kot na Touru, bomo pa že v prvih dneh videli, kako dobri smo. Takoj so na vrsti gorske etape, to mi je všeč, vseskozi bomo dirkali na polno, zato bo Vuelta zelo razburljiva,« je o 2882,8 km dolgi poti do Madrida povedal Roglič, čigar prvi cilj ni spektakel, temveč vrhunski rezultati.



»Želim si čim več zmag. To velja že od 1. etape. K tej Vuelti je treba pristopiti drugače kot običajno. To bo nova izkušnja, če bo podkrepljena z dobrimi rezultati, bo toliko boljše,« Roglič meri na vrh ne glede na to, kakšni časi vladajo.