Primož ostaja zvest Jumbu Vismi

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo še lep čas nosil črno-rumene barve Jumba Visme. Kisovčan je pogodbo s svojimi nizozemskimi delodajalci podaljšal do konca sezone 2025. Vodstvo moštva je objavilo pričakovano novico ob koncu prvih skupnih priprav za novo sezono v Gironi. Rogličeva dosedanja pogodba je veljala do konca sezone 2023, po včerajšnjem podaljšanju pa bo staž pri Jumbu Vismi zaokrožil na desetletje.

»Z ekipo sem rasel, odkar sem se ji pridružil leta 2016. Imamo že kar nekaj skupne zgodovine, na katero sem zelo ponosen. V svetovni seriji sem debitiral v že kar zrelih letih. Morda se je vse skupaj na videz zdelo enostavno in najlepši trenutki vedno prvi pridejo na plan, vendar ni bilo vedno lahko. Kljub vsemu pa so se pri meni in mojem razvoju stvari odvijale hitro. Za lepe trenutke nisem odgovoren le sam, uspelo mi je skupaj z moštvenimi kolegi in našim osebjem. Izjemno je, da bom del te ekipe tudi v prihajajočih letih,« je za spletno stran Jumba Visme povedal Rogla.

»Za nas je nekaj posebnega, da je Primož še enkrat podaljšal pogodbo z nami in da je v naši ekipi že vso kariero, odkar je prestopil med profesionalce. Tega smo zelo veseli in smo tudi zelo ponosni. Primož je poosebljenje preoblikovanja naše ekipe v zadnjih letih. Podaljšanje pogodbe nam omogoča, da za naslednja leta sestavimo načrte in cilje, v katerih bo igral osrednjo vlogo. Primož je eden od stebrov naše ekipe. Kultura, ki smo jo zgradili skupaj, sovpada s Primožem Rogličem kot športnikom in osebnostjo,« pa je dogovor komentiral športni direktor Jumba Visme Merijn Zeeman.

Nizozemci finančnih podrobnosti niso razkrili, kar ni nič nenavadnega, saj so pogodbeni zneski v kolesarskem svetu običajno tajni. Pri Rogličevem zaslužku je bilo v zadnjih letih več ugibanj, ki so njegove letne prihodke postavljali med dva in tri milijone evrov.

S tem podaljšanjem se je Roglič sicer pridružil skupini najbolj zvenečih kolesarskih imen z dolgoročnimi pogodbami. Najdaljšo in najbogatejšo v zgodovini kolesarstva je letos podpisal Tadej Pogačar, ki bo nosil dres ekipe UAE do konca sezone 2027 za okoli šest milijonov evrov na leto.

Pri Rogliču je že mogoče ugibati, ali bo zdaj 32-letni nekdanji smučarski skakalec, ki je kolesarsko pot v dresu Adrie Mobil začel leta 2013, kariero končal pri Jumbu Vismi. Ob izteku nove pogodbe bo namreč star 36 let. Že doslej pa je dodobra preobrazil zasedbo, ki je ob njegovem prihodu sodila na dno svetovne serije. Z njim je sicer postala prava kolesarska velesila. Zasavski orel je za Jumbo Vismo slavil 54 od svojih 60 kariernih zmag, od tega tudi tri v skupnem seštevku Vuelte, 15 etap na tritedenskih dirkah in spomenik Liege–Bastogne–Liege ... Neizpolnjen cilj ostaja zmaga na Touru, na katerem bo Roglič v prihodnji sezoni najverjetneje spet najnevarnejši tekmec Pogačarja, ki bo lovil tretjo zaporedno rumeno majico v Parizu.