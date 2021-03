Prilezel bi iz brezna in marsikomu zaprl usta

Kar se je zgodilo, se je moralo zgoditi

Japonec Rjoju Kobajaši je prepričljivo zmagal na uvodni tekmi finala svetovnega pokala v Planici, na stopničke sta se uvrstila še Nemca Markus Eisenbichler in Karl Geiger. Najboljši Slovenec je bil Bor Pavlovčič na petem mestu. Po polovici tekme je za slovenski tabor kazalo še bolje, Domen Prevc je bil drugi, Pavlovčič tretji, a sta v finalu oba pokvarila svoji uvrstitvi. Domen Prevc je tako zdrsnil na osmo mesto. Žiga Jelar je bil na koncu 17., Peter Prevc 19., Tilen Bartol 25., Cene Prevc 26., Lovro Kos je s 27. mestom osvojil prve točke svetovnega pokala, najboljši slovenski skakalec to zimo Anže Lanišek pa se tokrat ni najbolje znašel in je končal na 28. mestu. Timi Zajc je bil 29., Anže Semenič 30.

Grd Tandejev padec

Slovenski smučarski skakalci so dobro nabrušeni pričakali finale predolimpijske zime svetovnega pokala v Planici. Po dolgem času je bil med najbolj nasmejanimi tudi. Mladi skakalec iz Hramš v občini Žalec, ki bo čez mesec dni (26. aprila) praznoval 21. rojstni dan, je navdušil z drugo najboljšo daljavo v kvalifikacijah (233 m) za včerajšnjo tekmo, na kateri je potem zasedel 29. mesto.»Sam sem prišel v Planico čim bolje izkoristit svoji priložnosti na četrtkovi in petkovi tekmi. Upam, da se mi bodo pokrili vsi dejavniki in da bom zadovoljil samega sebe. Več ne potrebujem,« je namignil 20-letni član SSK Ljubno BTC in navrgel, da bi bil zadovoljen, če bi na obeh preizkušnjah ponovil polete, kakršen mu je uspel v kvalifikacijah. S pleč se mu je odvalil kamen, ne pa še – kakor je pribil v isti sapi – tudi skala. »Po dolgem času sem se dvignil na pravo višino in zares užival. Čeprav nimam posebnih pričakovanj, sem se prepričal, da lahko veliko dobim,« je presodil Zajc. O svojih dobrih skokih na treningih, o katerih so govorili različni trenerji, je dejal, da jih je treba jemati z rezervo.»To je odvisno od tega, s katerimi so jih primerjali. V primerjavi z, ki je korak pred vsemi, so bili slabi. Toda letalnica je vseeno druga zgodba kot 120-metrska skakalnica, tu je treba priti na vrh zaletišča s čim manj strahu, se pogumno odriniti z odskočne mize in uživati,« je razkril ključ do uspeha.Že lep čas mu ni šlo po načrtih in željah. Nazadnje se je moral, denimo, pred dvanajstimi dnevi na tekmah za celinski pokal v Zakopanah sprijazniti zgolj s 16. in 27. mestom. Tudi na uvodni tekmi finala svetovnega pokala v Planici ni zadovoljil svojih rezultatskih apetitov. »Upam, da bom končno le prilezel iz tega brezna in marsikomu zaprl usta,« si je zaželel naš v prejšnji sezoni najboljši letalec na smučeh (v posebnem seštevku poletov je bil lani drugi za avstrijskim asom) in pristavil, da je z mislimi povsem pri uvodnih preizkušnjah v dolini pod Poncami.O novih smernicah še ni razmišljal, iz decembrskega zapisa na instagramu, naj (takratni) glavni trenerprevzame odgovornost za slabe nastope (vodilni možje v slovenskih skokih so ga zaradi kritike izključili s svetovnega prvenstva v poletih, Bertoncelj pa je podal odstop, op. p.), pa se je veliko naučil. »Preveč sem se postavil oziroma zavzel za vso ekipo. Naučil sem se, da je bolje, da si tiho in da ti je vseeno za vse,« je dejal Zajc in ponovil, da mu ni žal za zapis. »Kar se je zgodilo, se je moralo zgoditi.«Včerajšnji tekmovalni dan je sicer zaznamoval grd padec Norvežanav poskusni seriji. Izgubil je oblast nad smučmi in padel na glavo na začetku preloma doskočišča in se nato valil po letalnici bratov Gorišek do dna. Oskrbeli so ga v doskočišču, nato pa s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Danes bo pod Poncami ob 15. uri še druga tekma planiškega konca tedna.