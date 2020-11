Prijetno presenetili le v prvem polčasu

Sobotna zmaga z 11 točkami razlike (84:73) nad Ukrajino, redno udeleženko zadnjih evropskih prvenstev (leta 2013 je bila šesta v Ljubljani), je povsem lep dosežek slovenske košarkarske reprezentance. Spomnimo se le, da je pred dvema letoma klonila v Kijevu s 54:82.



Zadovoljstvo pa bi bilo še večje, če ob enem od redkih uspehov po velikem zmagoslavju med elito stare celine leta 2017 ne bi že sredi druge četrtine vodila z 31 točkami naskoka. V zadnjih 25 minutah tekme v Stožicah so bili uspešnejši Ukrajinci z 62:42. Najpomembnejše je vendarle, da so se slovenski košarkarji z drugim uspehom v treh kvalifikacijskih nastopih izdatno približali eurobasketu 2022.



»Jaz sem sicer sprva imel manjšo tremo, saj sem debitiral v vlogi slovenskega selektorja, zato pa so igralci začeli zares odlično. Na trenutke je bilo videti, kot da imamo mi deset košarkarjev na parketu, Ukrajinci pa le dva. Igrali smo z veliko energije in kot pravo moštvo. Tako kot so fantje prijetno presenetili mene, so očitno tudi tekmece, a na drugačen način,« je Aleksander Sekulić ocenil prvi polčas.



V njem je njegovim izbrancem, med katerimi se Urban Durnik, Blaž Mesiček in Miha Škedelj niso uvrstili v dvanajsterico za uvodni stožiški nastop, Jurij Macura pa je vseh 40 minut presedel na klopi, šlo od rok domala vse. Z agresivno obrambo, kakršno so obljubljali pred začetkom turnirja, so Ukrajincem jemali žogo iz rok kot nedoraslim otrokom ter s koši Jake Blažiča (na koncu 23 točk), Jordana Morgana (13), Luke Rupnika (12), Eda Murića (10) in Alena Hodžića (9) polnili obroč z domala neoviranimi meti. Po šesti minuti so vodili s 24:2, devet minut pozneje z 42:11. A dvoboja še ni bilo konec.

Blažič brez rekorda, a z zmago

Izkušeni trenerji se po svoje bojijo tekem, v katerih njihovi igralci blestijo v uvodni četrtini. Vedo namreč, da ne bodo brezhibni v nedogled in da se bo prej ali slej prebudilo tudi nasprotno moštvo, kar pogosto spremeni razmerje sil na parketu; predvsem s psihološkega vidika. Ko so Ukrajinci uvideli, da nimajo več kaj izgubiti, lahko pa se ognejo polomu, so začeli igrati sproščeno in bistveno bolje.



Najprej je potegnil nekdanji Olimpijin adut Jusuf Sanon (13 točk), nato še branilec Anatolij Šundel (14) ter visoka Vladimir Herun (15) in Vjačeslav Kravcov (11), zato je slovenska prednost začela naglo kopneti na 56:44, 71:62 in 78:71. Še dobro, da je Sekulićeva četa, ki je v prvem polčasu izkoristila 59 odstotkov vseh metov iz igre, v drugem pa le 33 odstotkov, vedno pravočasno prekinila tekmečev juriš s trojko in se ognila popolnemu zasuku. Zato pa je po furioznem začetku izgubila vse tri zadnje četrtine.



Slednjič je bil pričakovano najučinkovitejši Blažič, saj je v zadnjih tednih v imenitni strelski formi. Kapetan Cedevite Olimpije je le za štiri točke zaostal za svojim reprezentančnim rekordom, v nasprotju z dvobojema z Grčijo na EP 2015 in Belorusijo v kvalifikacijah za SP 2019, v katerih je dosegel po 27 točk, pa se je Slovenija tokrat veselila zmage.



»Odigrali smo neverjetno prvo četrtino, prejeli le devet točk, kar je bil ključ do uspeha. Seveda je drugi polčas dobro opozorilo, a zavedati se moramo, da smo šele kratek čas skupaj, z novim selektorjem in da taktično nismo v optimalnem stanju,« je priznal Blejec.