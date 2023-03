Prijeli se boste za glavo: toliko železa ima v kolenu naša smučarka

Slovenska alpska smučarka Tina Robnik je v začetku februarja zaradi hude poškodbe kolena predčasno končala letošnjo sezono. Robnikova je po poškodbi morala na operacijo, med katero so v njeno koleno namestili železo.

Po padcu je Tina razkrila, da je pri padcu utrpela težji izpa in da je bil plato tibije zlomljen na tri dele, na stegnenici pa so bili odkrušeni trije kosi kosti s hrustancem. Poškodovane so bile tudi vezi.

Kako je videti, razkriva posnetek rentgena, ki so ga objavili na družabnih omrežjih discipline alpskega smučanja Smučarske zveze Slovenija.

»Poškodbe so (žal) sestavni del športa. Vsak športnik pa ne nosi levjega srca. Tega definitivno ima naša Tina Robnik! Držimo pesti in verjamemo, da se vrne še močnejša,« so zapisali ob fotografiji, ki so ju objavili.